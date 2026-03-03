    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsChartanalysenvorwärtsNachricht

    Angriff auf den Iran belastet BASF im Besonderen!

    Die Marktteilnehmer reagierten am gestrigen Dienstag verunsichert, vor allem wegen der weiter steigenden Öl- und Gaspreise. Ursache ist die ungesicherte Situation auf der für den Export von Öl und Flüssiggas bedeutenden Schifffahrtsstraße von Hormus. Dabei sind zwei Szenarien denkbar: Die US-Administration orientiert sich bei ihrem Vorgehen an der Strategie in Venezuela. Ein Argument hierfür ist die Aussage des Kriegsministers Pete Hegseth, keine Regimeänderung im Iran anzustreben und damit die Kampfhandlungen frühzeitig zu beenden. Demgegenüber spricht ein mögliches Ziel, das iranische Atomwaffenprogramm zu zerstören und die iranische Führung so weit zu schwächen, dass für den Nahen und Mittleren Osten keine Gefahr mehr besteht, gegen einen raschen Kriegsverlauf. Für BASF wäre das zweite Szenario besonders belastend, da günstige fossile Energieträger für die chemischen Prozesse des Unternehmens essenziell sind.

    Zum Chart

    Die Aktie von BASF erreichte ihr Allzeithoch am 19. Januar 2018 bei 98,80 Euro und überschritt dabei ihren Zenit. Anschließend sank der Kurs allmählich ab, bis sich ab November 2022 eine Seitwärtsbewegung entwickelte. Die untere Begrenzung dieser Seitwärtsrange liegt bei 37,88 Euro, was dem Niveau während der Pandemie beziehungsweise dem Stand Anfang 2010 entspricht. Die obere Begrenzung wird durch den Widerstand bei 53,92 Euro definiert. Die Seitwärtsrange bleibt bestehen, wobei der Kurs auf die Kriegshandlungen im Nahen Osten reagiert und in die untere Hälfte der Range fällt. Kürzlich wurde die untere Begrenzung nach der Unterbrechung am sogenannten Liberation Day getestet (Anfang April 2025). Im ungünstigsten Fall könnte der Kurs erneut auf das Niveau von 37,88 Euro absinken. Derzeit trifft der Kurs auf das Niveau der 200-Tage-Linie, wo eine stärkere Nachfrage erkennbar ist. Zudem wurde die Unterstützung bei 45,02 Euro im Tagesverlauf kurzzeitig unterschritten. Fundamental betrachtet liegen die erwarteten Kurs-Gewinn-Verhältnisse (KGV) für die Jahre 2026 bis 2028 über den historischen Werten, was auf eine leichte Überbewertung der Aktie hinweist. Auch aus dieser Perspektive besteht Potenzial für eine weitere Korrektur.

    BASF SE (Tageschart in Euro)

    		Tendenz:

    Wichtige Chartmarken

    Widerstände: 49,62 // 53,92 Euro
    Unterstützungen: 45,02 // 40,25 Euro

    Fazit

    Der Aktienkurs von BASF hat in den vergangenen zwei Tagen aufgrund der Kriegshandlungen im Nahen Osten deutliche Verluste verzeichnet.

    Mit einem Open End Turbo Short (WKN JJ39QS) könnten risikofreudige Anleger, die einen fallenden Kurs der Aktie der BASF SE in den nächsten Tagen erwarten, überproportional von einem Hebel in Höhe von 3,50 profitieren. Das Ziel sei bei 41,25 Euro angenommen (1,67 Euro beim Derivat). Der Abstand zur Knock-Out-Barriere beträgt 27 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an.

    Dieser könnte beim Basiswert bei 48,16 Euro platziert werden. Im Open End Turbo Short ergibt sich daraus ein Stoppkurs von 0,98 Euro. Für diese spekulative Idee beträgt das Chance-Risiko-Verhältnis dann 1,6 zu 1.

    Strategie für fallende Kurse
    WKN: JJ39QS Typ: Open End Turbo Short
    akt. Kurs: 1,23 – 1,24 Euro Emittent: JP Morgan
    Basispreis: 57,91 Euro Basiswert: BASF SE
    KO-Schwelle: 57,91 Euro akt. Kurs Basiswert: 45,43 US-Dollar
    Laufzeit: Open End Kursziel: 1,67 Euro
    Hebel: 3,50 Kurschance: + 35 Prozent
    Quelle J.P. Morgan

    Interessenkonflikt

    Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

    Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zu JP Morgan eingegangen ist.

    Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

    Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

    Haftungsausschluss

    Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.

    ➡️ Zur Telegram-Gruppe: https://t.me/s/ik_invest
    Telegram Gruppen-Name: ik_invest





    Ingmar Königshofen
    Ingmar Königshofen ist Geschäftsführer bei der FSG Financial Services Group, welche unter anderem das Portal Boerse-Daily.de betreibt. Dort werden mehrmals täglich top-aktuelle Analysen zu DAX, US-Indizes sowie zu besonders attraktiven Einzelwerten veröffentlicht.

    ➡️ Zur Telegram-Gruppe: https://t.me/s/ik_invest
    Telegram Gruppen-Name: ik_invest

    Verfasst von Ingmar Königshofen
