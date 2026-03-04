Schweizer Inflation im Februar stabil bei 0,1 Prozent

NEUENBURG (dpa-AFX) - Die Teuerung in der Schweiz ist im Februar stabil geblieben. Im Jahresvergleich stiegen die Verbraucherpreise wie bereits im Januar um 0,1 Prozent, wie die Statistikbehörde am Mittwoch in Neuenburg mitteilte. Analysten hatten im Schnitt eine Stagnation erwartet.

Weiter klar höher liegt die Inflation bei den Inlandgütern. Hier zogen die Konsumentenpreise im Berichtsmonat im Vergleich zum Vorjahresmonat um 0,6 Prozent an. Dagegen haben sich Importgüter im Jahresvergleich um 1,6 Prozent verbilligt. Die Kerninflation - ohne frische und saisonale Produkte, Energie und Treibstoffe - lag im Februar bei 0,4 Prozent und damit etwas niedriger als im Januar.