    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Schweizer Inflation im Februar stabil bei 0,1 Prozent

    Für Sie zusammengefasst
    • Teuerung Feb stabil; Jahresrate +0,1% wie Jan.
    • Kerninflation 0,4%; Inland +0,6%, Import -1,6%
    • CPI Monat +0,6% wegen Mieten, Flug, Hotels,neu
    Schweizer Inflation im Februar stabil bei 0,1 Prozent
    Foto: Siarhei - 356130783

    NEUENBURG (dpa-AFX) - Die Teuerung in der Schweiz ist im Februar stabil geblieben. Im Jahresvergleich stiegen die Verbraucherpreise wie bereits im Januar um 0,1 Prozent, wie die Statistikbehörde am Mittwoch in Neuenburg mitteilte. Analysten hatten im Schnitt eine Stagnation erwartet.

    Weiter klar höher liegt die Inflation bei den Inlandgütern. Hier zogen die Konsumentenpreise im Berichtsmonat im Vergleich zum Vorjahresmonat um 0,6 Prozent an. Dagegen haben sich Importgüter im Jahresvergleich um 1,6 Prozent verbilligt. Die Kerninflation - ohne frische und saisonale Produkte, Energie und Treibstoffe - lag im Februar bei 0,4 Prozent und damit etwas niedriger als im Januar.

    Erst zu Jahresbeginn hatte das BFS den Landesindex der Konsumentenpreise mit einem neu zusammengesetzten Warenkorb publiziert. Ziel ist es, den Index an aktuelle Konsumgewohnheiten und Marktveränderungen anzupassen.

    Im Vergleich zum Vormonat stieg der Landesindex der Konsumentenpreise (CPI) im Februar um 0,6 Prozent. Dieser Anstieg ist laut BFS auf verschiedene Faktoren zurückzuführen. Genannt werden etwa höher Preise für Wohnungsmieten und im Luftverkehr. Aber auch rund um das Thema Tourismus zogen die Preise in der Hotellerie und bei Pauschalreisen ins Ausland an./hr/rw/AWP/jkr






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Schweizer Inflation im Februar stabil bei 0,1 Prozent Die Teuerung in der Schweiz ist im Februar stabil geblieben. Im Jahresvergleich stiegen die Verbraucherpreise wie bereits im Januar um 0,1 Prozent, wie die Statistikbehörde am Mittwoch in Neuenburg mitteilte. Analysten hatten im Schnitt eine …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     