KFB TECHNOLOGIES STARTET KI-BASIERTE UMWELTMANAGEMENT-PLATTFORM FÜR INDUSTRIE UND INFRASTRUKTUR

BRESŁAU, Polen, 4. März 2026 /PRNewswire/ -- KFB Technologies, ein führender Anbieter vibroakustischer und umwelttechnischer Lösungen für industrielle Hersteller – darunter mehrere europäische Top-Automobilhersteller – bringt mit RAFA eine KI-gestützte, integrierte Umweltmanagement-Plattform auf den Markt. Das System unterstützt Industrieunternehmen und Infrastrukturbetreiber dabei, Umweltauswirkungen zu erfassen, Risiken zu bewerten und gezielt zu steuern.

RAFA basiert auf mehr als 15 Jahren Erfahrung von KFB in der Industrieakustik – von der Reduktion von Lärm und Vibrationen in Produktionsstätten bis hin zur Optimierung des Produktdesigns, von handgeführten Geräten bis zu schweren Industriemaschinen. Die Plattform, die bereits bei Kunden in Deutschland und der Schweiz im Einsatz ist, erfasst Lärm und Vibrationen ebenso wie Luft‑, Wasser- und Bodenqualität. Mithilfe fortschrittlicher Analytik und künstlicher Intelligenz identifiziert RAFA Emissionsquellen und leitet konkrete Maßnahmen zur Risikominderung ab.

Von den Hauptstandorten in Breslau (Südwestpolen) und Bochum sowie dem Technologiezentrum in Chennai (Indien) aus hat KFB bislang mit mehr als 250 internationalen Industriekunden zusammengearbeitet und weltweit rund 2.500 Ingenieur- und Umweltprojekte realisiert. Die Einführung von RAFA markiert einen wichtigen Meilenstein in der internationalen Unternehmensentwicklung. KFB verfolgt dabei aktiv Partnerschaften und Akquisitionen in Westeuropa.

„Industrieunternehmen und Betreiber kritischer Infrastrukturen stehen unter wachsendem Druck, schädliche Emissionen wie Lärm oder Luftverschmutzung zu reduzieren und gleichzeitig ihr Haftungsrisiko zu minimieren", sagt Filip Barański, CEO und Mitbegründer der KFB Group. „RAFA ist ein innovatives Betriebssystem zur Steuerung der Umweltauswirkungen eines Unternehmens. Es vereint Messung, Analyse und Steuerung von Emissionen in einer Plattform, um Risiken zu reduzieren oder ganz zu vermeiden. Davon profitieren unsere Kunden unmittelbar: durch sicherere Arbeitsplätze und einen besseren Schutz der Anwohner."