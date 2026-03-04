Adidas enttäuscht mit moderaten Gewinnprognosen – Kurs sinkt auf Mehrjahrestief

Das Unternehmen rechnet für 2024 mit einem Betriebsergebnis von etwa 2,3 Milliarden Euro – deutlich hinter der Konsensschätzung der Analysten von rund 2,7 Milliarden Euro. Dies sorgt für Unruhe bei den Anlegern und verstärkt die Zweifel an der Nachhaltigkeit der aktuellen Erholung.

Die Aktien von Adidas gerieten am Mittwochmorgen unter Druck, nachdem das Unternehmen seine Prognosen für das laufende Jahr bekannt gab. Im vorbörslichen Handel stürzten die Papiere um mehr als 8 Prozent ab und fielen damit ihren tiefsten Stand seit fast drei Jahren.

Die schwache Prognose wurde begleitet von der Nachricht, dass Adidas CEO Björn Gulden für eine Vertragsverlängerung bis 2030 unterschrieben hat. Dies gilt als Vertrauensbeweis in seine Strategie, die das Unternehmen nach dem schwierigen Jahr 2023 wieder auf Kurs bringen soll. Im vergangenen Jahr erzielte Adidas einen Nettogewinn von 1,38 Milliarden Euro, was die Erholung nach einem Verlustjahr markiert. Gulden hatte das Steuer zu Beginn von 2023 übernommen und mit einer Neuausrichtung des Unternehmens begonnen, nachdem die Partnerschaft mit dem Rapper Ye und die darauf folgenden Krisen das Unternehmen belastet hatten.

Auch US-Zölle und ein schwacher Dollar bleiben für die Herzogenauchracher ein Belastungsfaktor. Adidas erwartet für 2024 einen Effekt von rund 400 Millionen Euro durch diese Faktoren. Dennoch zeigte sich CEO Gulden zuversichtlich, dass die steigende Nachfrage nach den erfolgreichen Modellen Samba und Gazelle sowie das Wachstum im Running-Segment dabei helfen werden, die höheren Kosten an die Konsumenten weiterzugeben.

In Nordamerika, dem zweitgrößten Markt von Adidas, wuchsen die Umsätze 2023 um 10 Prozent, gemessen in Währungsanpassungen. In Euro ausgedrückt, verzeichnete der Konzern jedoch einen Rückgang von 1 Prozent. Trotz dieser Unsicherheiten plant Adidas für 2025 eine Dividendenerhöhung um 40 Prozent auf 2,80 Euro pro Aktie und ein Aktienrückkaufprogramm von bis zu 1 Milliarde Euro.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -7,63 % und einem Kurs von 138EUR auf Tradegate (04. März 2026, 09:32 Uhr) gehandelt.





