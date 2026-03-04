GOLDMAN SACHS stuft MUNICH RE auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Munich Re von 574 auf 568 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Andrew Baker passte seine Schätzungen am Dienstagabend an den jüngsten Geschäftsbericht an./ag/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 03.03.2026 / 18:27 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Münchener Rück Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,45 % und einem Kurs von 532,4EUR auf Tradegate (04. März 2026, 09:10 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Andrew Baker

Analysiertes Unternehmen: MUNICH RE

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 568

Kursziel alt: 574

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



