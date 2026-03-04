GOLDMAN SACHS stuft MUNICH RE auf 'Neutral'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Munich Re von 574 auf 568 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Andrew Baker passte seine Schätzungen am Dienstagabend an den jüngsten Geschäftsbericht an./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.03.2026 / 18:27 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Die Münchener Rück Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,45 % und einem Kurs von 532,4EUR auf Tradegate (04. März 2026, 09:10 Uhr) gehandelt.
Analyst: Andrew Baker
Analysiertes Unternehmen: MUNICH RE
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 568
Kursziel alt: 574
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
