    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Kippen statt Kekse

    85 Aufrufe 85 0 Kommentare 0 Kommentare

    Zoll findet 30.000 Schmuggelzigaretten

    Kippen statt Kekse - Zoll findet 30.000 Schmuggelzigaretten
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    LANDSHUT (dpa-AFX) - Beamte des Zolls haben bei der Kontrolle eines bulgarischen Kleintransporters 30.000 Schmuggelzigaretten beschlagnahmt. Wie das Hauptzollamt in Landshut mitteilte, waren sie in Kekspackungen versteckt.

    Die Zöllner hatten das Fahrzeug auf der Autobahn 3 nahe dem niederbayerischen Deggendorf kontrolliert. Der Fahrer gab zunächst an, 30 Stangen Zigaretten für sich und seine drei Mitfahrer dabei zu haben.

    Bei der anschließenden Kontrolle der Ladefläche wurden dann aber die Kekspackungen entdeckt, "deren Inhalt nicht dem entsprach, was die Verpackung vermuten ließ", wie es in der Mitteilungen des Hauptzollamtes hieß.

    Denn satt Keksen befanden sich darin insgesamt 30.000 unversteuerte Zigaretten mit bulgarischen Steuerzeichen. Ziel der Schmuggeltour war den Angaben zufolge Belgien. Der Fahrer habe dann zugegeben, dass die gefundenen Zigaretten ihm gehörten. Sie seien für eine größere Familienfeier bestimmt gewesen.

    Gegen den 38-jährigen Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen Verdachts der Steuerhinterziehung eingeleitet. Den Steuerschaden beziffert das Zollamt auf 6.138 Euro./bsj/DP/zb






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Kippen statt Kekse Zoll findet 30.000 Schmuggelzigaretten Beamte des Zolls haben bei der Kontrolle eines bulgarischen Kleintransporters 30.000 Schmuggelzigaretten beschlagnahmt. Wie das Hauptzollamt in Landshut mitteilte, waren sie in Kekspackungen versteckt. Die Zöllner hatten das Fahrzeug auf der …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     