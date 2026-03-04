FutureGen Industries verzeichnet außerordentliche Portfoliogewinne

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur FutureGen Industries Aktie

Die FutureGen Industries Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,62 % und einem Kurs von 0,188 auf Frankfurt (04. März 2026, 08:56 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der FutureGen Industries Aktie um 0,00 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -14,55 %.

Die Marktkapitalisierung von FutureGen Industries bezifferte sich zuletzt auf 9,74 Mio..