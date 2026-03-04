Unternehmens-Update
FutureGen Industries verzeichnet außerordentliche Portfoliogewinne
Lüdenscheid (ots) - FutureGen Industries Corp. (ISIN: CA36118G1072 | WKN:
A41WY4) , ehemals Right Season Investments Corp., FutureGen Industries oder das
Unternehmen, meldet bemerkenswerte Gewinne aus den jüngsten strategischen
Portfolioaktivitäten. Diese Ergebnisse spiegeln die kontinuierlichen Bemühungen
des Unternehmens wider, Chancen zu identifizieren und durch seinen
disziplinierten Anlageansatz Wert zu generieren.
Die Portfoliostrategie des Unternehmens hat zuletzt substanzielle Wertzuwächse
erzielt und belegt damit, dass konsequentes und diszipliniertes Investieren zu
messbaren Ergebnissen führen kann. Hier ist das Investitions-Update im
Überblick:
Onco-Innovations Limited:
Im Juni 2025 erwarb FutureGen Industries eine Beteiligung an "Onco-Innovations"
Limited mit einem Kapitaleinsatz von 31.175 USD. Im Verlauf des Jahres 2025
wurden 500.000 Aktien veräußert, woraus ein realisierter Gewinn von 765.065,33
USD resultierte - entsprechend einer Kapitalrendite von 9.816 % bezogen auf das
eingesetzte Kapital der veräußerten Aktien.
"Onco-Innovations Limited" ist ein kanadisches Biotechnologieunternehmen mit
Fokus auf die Entwicklung präzisionsmedizinischer Therapieansätze in der
Onkologie. Im Mittelpunkt der Forschungsaktivitäten steht die Entwicklung von
PNKP-Inhibitor-Therapien, die gezielt auf einen DNA-Reparaturmechanismus
abzielen, von dem solide Tumoren abhängig sind. Durch die spezifische Hemmung
dieses Signalwegs soll die Empfindlichkeit von Krebszellen gegenüber bestehenden
Behandlungsverfahren erhöht werden, während gesundes umliegendes Gewebe
weitestgehend geschützt bleibt. Das Unternehmen verfügt über exklusive weltweite
Nutzungsrechte an seiner therapeutischen Plattform und setzt die
wissenschaftliche Weiterentwicklung seiner Technologie kontinuierlich fort.
ASEP Medical Holdings Inc.:
Am 14. November 2022 beteiligte sich FutureGen Industries an dem privat
gehaltenen Unternehmen "Safecoat Medical Inc." durch den Erwerb von 500.000
Stammaktien zu einem durchschnittlichen Kaufpreis von 0,0231 USD je Aktie. Im
Rahmen einer Earn-in- und Optionsvereinbarung zwischen "Safecoat" und "ASEP
Medical Holdings Inc." erwarb "ASEP" eine Mehrheitsbeteiligung von 50,1 % an
"Safecoat". FutureGen Industries erhielt im Gegenzug 461.400 Stammaktien von
"ASEP" zu einem angenommenen Wert von 0,20 USD je Aktie. Im Jahr 2025 wurden
346.050 "ASEP"-Aktien veräußert, was zu einem realisierten Gewinn von 118.255,57
USD führte - einer Kapitalrendite von 1.139 % bezogen auf das eingesetzte
Kapital der veräußerten Aktien.
"ASEP Medical Holdings Inc." entwickelt Technologien zur Bekämpfung von
Antibiotikaresistenzen sowie zur Verbesserung der Behandlungsergebnisse bei
schwerwiegenden Infektionskrankheiten. Ein Schwerpunkt liegt auf einer Plattform
zur schnellen Diagnose von Sepsis, einer weltweit verbreiteten und mit
erheblicher Mortalität verbundenen Erkrankung. Ergänzend verfolgt das
Unternehmen ein therapeutisches Programm auf Basis peptidischer Wirkstoffe, das
auf Biofilm-assoziierte Infektionen zielt, die gegenüber konventionellen
Behandlungsmethoden häufig resistent sind. Mit diesem kombinierten
diagnostisch-therapeutischen Ansatz arbeitet "ASEP" daran, die klinische
Entscheidungsfindung zu unterstützen und das Behandlungsspektrum bei komplexen
infektionsbedingten Erkrankungen zu erweitern.
Core One Labs Inc.:
Am 8. Dezember 2022 investierte FutureGen Industries 200.000,00 USD in das
privat gehaltene Unternehmen "1254571 B.C. Ltd." durch den Erwerb von 16.186
Stammaktien zu einem Durchschnittspreis von 12,36 USD je Aktie. Nach der
Übernahme von "1254571 B.C. Ltd." durch "Core One Labs Inc." ("COOL") wurden die
gehaltenen Anteile in 527.961 Stammaktien von "COOL" zu einem durchschnittlichen
Einstandspreis von 0,38 USD je Aktie umgewandelt. Aufgrund erreichter
Meilensteine im Rahmen des Aktienkaufvertrags zwischen "GMP Drug Inc." und "Core
One Labs" erhielt FutureGen Industries zusätzlich 131.990 Bonusaktien. Insgesamt
wurden 652.579 "COOL"-Aktien veräußert, woraus realisierte Erlöse von 348.068,19
USD sowie ein realisierter Gewinn von 167.473,19 USD resultierten - entsprechend
einer Kapitalrendite von 83,74 % bezogen auf das eingesetzte Kapital der
veräußerten Aktien.
"Core One Labs Inc." ist ein Life-Sciences-Unternehmen im Bereich Biotechnologie
mit Fokus auf die Entwicklung psychedelischer Verbindungen sowie innovativer
Behandlungsansätze für neurologische und psychiatrische Erkrankungen. Das
Tätigkeitsspektrum umfasst die Entwicklung und Herstellung psychedelischer
Wirkstoffe, die Optimierung neuartiger Verabreichungssysteme sowie die Forschung
zur Unterstützung psychedelisch-assistierter Therapiekonzepte. Über die
hundertprozentige Tochtergesellschaft "Vocan Biotechnologies Inc." wurde ein
proprietäres Verfahren zur Psilocybin-Herstellung auf Basis gentechnisch
veränderter Bakterien entwickelt und zum Patent angemeldet. Weitere
Forschungsaktivitäten werden durch die Tochtergesellschaften "Akome Biotech
Ltd.", die mehrere vorläufige Patente für psychedelische
Arzneimittelformulierungen zur Behandlung neurologischer und psychiatrischer
Erkrankungen hält, sowie "Awakened Biosciences Inc.", die synthetische
Produktionsverfahren für Psilocybin und Psilocin entwickelt, vorangetrieben.
Darüber hinaus hält "Core One Labs" Beteiligungen an mehreren medizinischen
Kliniken mit umfangreichen Patientendaten, die als Grundlage für die
Forschungsintegration und die Entwicklung künftiger Behandlungsmodelle dienen.
Durch den Zugang zu GMP-konformer Laborinfrastruktur hat das Unternehmen seine
Kapazitäten in den Bereichen Wirkstoffentwicklung, Prodrug-Forschung und
mögliche Kommerzialisierungswege weiter ausgebaut.
Kristian Thorlund, CEO von FutureGen Industries, kommentierte:
"Wir sind mit den realisierten Gewinnen zufrieden, die durch unsere
Portfolioaktivitäten erzielt wurden. Diese Ergebnisse spiegeln unseren
durchdachten Ansatz wider, mit dem wir Chancen auswählen und Unternehmen
unterstützen, die bedeutende Fortschritte erzielen wollen. Wir setzen weiterhin
diszipliniert Kapital ein und bleiben darauf fokussiert, nachhaltigen Wert für
unsere Aktionäre zu schaffen" .
Über FutureGen Industries Corp.
FutureGen Industries Corp. (ISIN: CA36118G1072 | WKN: A41WY4) ist ein
kanadisches Venture-Capital-, Investment- und Beratungsunternehmen, das danach
strebt, Innovation aktiv voranzutreiben und das Wachstum für seine Aktionäre zu
beschleunigen. FutureGen Industries investiert Kapital in private und
börsennotierte Unternehmen, die hervorragende Wachstumschancen bieten.
Mission: Zukunftskapital wirksam machen
Mit seiner klaren Ausrichtung auf die fünf technologischen Schlüsselsektoren der
kommenden Dekade - Biotech, KI, Robotik, Quanten und Verteidigung - bietet
FutureGen Industries Investoren Zugang zu den stärksten Wachstumstrends des 21.
Jahrhunderts:
Biotech: Die weltweiten Umsätze mit biotechnologisch hergestellten Arzneimitteln
werden aktuell auf knapp 460 Milliarden US-Dollar geschätzt. Innovationen in
Bereichen wie Gentherapie, mRNA-Technologie und biobasierte Materialien gelten
als wesentliche Wachstumstreiber, vor allem in den USA, Europa und Teilen
Asiens.
KI: Marktdaten zeigen, dass der globale Markt für künstliche Intelligenz
voraussichtlich von 279 Milliarden Dollar im Jahr 2024 auf 1,81 Billionen Dollar
bis zum Jahr 2030 wachsen wird.
Robotik: Der globale Robotik-Markt wird für 2026 auf rund 25,6 Milliarden
US-Dollar geschätzt und könnte bis 2030 auf knapp 30 Milliarden US-Dollar
wachsen.
Quanten: Der Markt für Quantencomputing könnte laut Prognosen bis 2030 ein
Volumen von rund 37 Milliarden US-Dollar erreichen und bis 2040 auf bis zu 131
Milliarden US-Dollar anwachsen. Quantenkommunikation und Quantensensorik
entwickeln sich parallel, auf derzeit niedrigerem Niveau.
Verteidigung: Der Einsatz von künstlicher Intelligenz im Verteidigungsbereich
gewinnt an Bedeutung. Der entsprechende Markt wurde 2024 auf rund 9,3 Milliarden
US-Dollar beziffert und könnte bis 2030 auf etwa 19,3 Milliarden US-Dollar
ansteigen, ein jährliches Wachstum von rund 13 Prozent.
Die aktive Beteiligung an wissenschaftlich validierten Start-ups soll dabei
durch ein ETF-ähnliches Portfolio führender Tech-Aktien ergänzt werden.
FutureGen bietet institutionellen und privaten Investoren damit einen seltenen
Zugang zu Frühphasen-Innovationen mit überdurchschnittlichem Wachstumspotenzial
- verbunden mit einer klar strukturierten Investmentstrategie, fundierter
Governance und hoher Transparenz.
Viele bahnbrechende Technologien scheitern an der Lücke zwischen Forschung und
Kommerzialisierung. FutureGen möchte genau diese Lücke schließen: Mit
wissenschaftlicher Due Diligence, strategischer Begleitung und
Kapitalmarktexpertise bringt das Unternehmen Technologieunternehmen von der Idee
über die Skalierung bis zum Börsengang oder Exit.
FutureGen kombiniert dabei zwei Investmentstränge:
Frühphasenbeteiligungen an disruptiven Technologieunternehmen mit
wissenschaftlichem Kern - sowie ETF-ähnliche Beteiligungen an börsennotierten
Marktführern. Dieser hybride Ansatz bietet ein Gewinnpotenzial durch
Innovationsnähe und gleichzeitig Stabilität durch diversifizierte Marktpräsenz.
Das Management-Team von FutureGen bringt jahrzehntelange Erfahrung aus
Forschung, Unternehmensaufbau und Kapitalmarkttransaktionen mit. Auf dieser
Basis unterstützt das Unternehmen technologiegetriebene Start-ups nicht nur mit
Kapital, sondern auch mit Know-how in den Bereichen Skalierung,
Internationalisierung, Go-to-Market und Exit-Strategie.
Durch enge Verbindungen zu führenden Forschungseinrichtungen wie "Stanford",
"McMaster University" und der "University of British Columbia" sowie zu
Innovations-Clustern im Silicon Valley erhält FutureGen frühzeitig Zugang zu
technologischen Durchbrüchen und Gründerteams mit außergewöhnlichem Potenzial.
FutureGen Industries Corp. (ISIN: CA36118G1072 | WKN: A41WY4) investiert breit
gefächert und gezielt in einige der vielversprechendsten Wachstumsmärkte von
morgen. Anleger erhalten hier die Möglichkeit, an diesen Zukunftstrends
frühzeitig zu partizipieren.
Rechtliche Angaben zu der Veröffentlichung
Diese Veröffentlichung ist eine Marketingmitteilung und Bestandteil einer
Werbekampagne des Emittenten FutureGen Industries Corp. und richtet sich an
erfahrene und spekulativ orientierte Anleger.
Die vorliegende Mitteilung darf keinesfalls als unabhängige Finanzanalyse oder
gar Anlageberatung gewertet werden, da erhebliche Interessenkonflikte, die die
Objektivität des Erstellers beeinträchtigen können, vorliegen (siehe im
Folgenden Abschnitt " Interessen / Interessenkonflikte ").
Die angegebenen Preise zu besprochenen Wertpapieren sind, soweit nicht gesondert
ausgewiesen, Tagesschlusskurse des letzten Börsentages vor der jeweiligen
erstmaligen Verbreitung.
Identität des Verbreiters und Erstellers: MCS Market Communication Service GmbH,
eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Iserlohn unter der Nummer HRB
11340 und eingetragen in der Liste der institutsunabhängigen Ersteller und/oder
Weitergeber von Anlagestrategie- und Anlageempfehlungen die von der
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht geführt wird und zuständige
Aufsichtsbehörde ist (nachfolgend als " Verbreiter " bezeichnet).
Interessen / Interessenskonflikte
Der Verbreiter erhält vom Emittenten für die Verbreitung der Marketingmitteilung
eine fixe Vergütung. Der Verbreiter und/oder mit ihr verbundene Unternehmen
wurden vom Emittenten bzw. von deren Aktionären mit der Erstellung der
vorliegenden Marketingmitteilung beauftragt. Aufgrund der Beauftragung durch den
Emittenten ist die Unabhängigkeit der Mitteilung nicht sichergestellt. Dies
begründet laut Gesetz auf Seiten der Verbreiter bzw. des verantwortlichen
Redakteurs einen Interessenkonflikt, auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen.
Wir weisen darauf hin, dass die Auftraggeber (Dritte) der Publikation von
Verbreiter , deren Organe, wesentlichen Aktionäre, sowie mit diesen verbundenen
Parteien (Dritte) zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung womöglich Aktien des
Emittenten, welche im Rahmen dieser Publikation besprochen wird, halten. Es
besteht seitens der Auftraggeber und der Dritten gegebenenfalls die Absicht,
diese Wertpapiere in unmittelbarem Zusammenhang mit dieser Veröffentlichung zu
verkaufen und an steigenden Kursen und Umsätzen zu partizipieren oder jederzeit
weitere Wertpapiere hinzuzukaufen.
Der Verbreiter handelt demzufolge im Zusammenwirken mit und aufgrund
entgeltlichen Auftrags von weiteren Personen, die signifikante Aktienpositionen
des besprochenen Emittenten halten können. Dies begründet laut Gesetz einen
Interessenkonflikt, auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen. Weder Verbreiter
noch der verantwortliche Redakteur sind an den beschriebenen möglichen
Veräußerungs- / Kaufaktivitäten beteiligt. Auf entsprechende potentielle
Aktienverkäufe und -käufe der Auftraggeber sowie Dritter hat der Emittent auch
keinen Einfluss.
Der Verbreiter hat es zu unterlassen, Wertpapiere des Emittenten zu halten oder
in irgendeiner Weise mit ihnen zu handeln. Der Verbreiter der Mitteilung
besitzt/hält weder unmittelbar noch mittelbar (beispielsweise über verbundene
Unternehmen, in abgestimmter Art und Weise) Aktienpositionen des besprochenen
Emittenten. Darüber hinaus ist die Vergütung des Verbreiters der Mitteilung
weder direkt an finanzielle Transaktionen noch an Börsenumsätze oder
Vermögensverwaltungsgebühren gekoppelt.
Weder der Verbreiter , noch ein mit ihm verbundenes Unternehmen, noch eine bei
der Erstellung mitwirkende Person (noch deren mit ihr eng verbundene Personen),
noch Personen, die vor Weitergabe der Mitteilung Zugang hatten oder haben
konnten, sind / ist in Besitz einer Nettoverkaufs- oder Nettokaufposition, die
die Schwelle von 0,5% des gesamten emittierten Aktienkapitals des Kapitals des
Emittenten überschreitet. Ebenso wenig werden von der/den Person/en Anteile an
über 5% des gesamten emittierten Aktienkapitals des Emittenten gehalten, war/en
die Person/en innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate bei der öffentlichen
Emission von Finanzinstrumenten des Emittenten federführend oder mitführend,
war/en die Person/en Marketmaker oder Liquiditätsspender in den
Finanzinstrumenten des Emittenten, haben mit dem Emittenten eine Vereinbarung
über die Erbringung von Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitt A
und B der Richtlinie 2014/65/EU getroffen, die innerhalb der vorangegangenen
zwölf Monate gültig war oder in diesem Zeitraum eine Leistung oder ein
Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung gegeben war.
Emittent: FutureGen Industries Corp.
Datum der erstmaligen Verbreitung: 15.01.2026
Uhrzeit der erstmaligen Verbreitung: 15:50 Uhr
Abstimmung mit dem Emittenten: Ja
Adressaten: Der Verbreiter stellt die Mitteilung allen interessierten
Wertpapierdienstleistungsunternehmen und Privatanlegern gleichzeitig zur
Verfügung. Ausgeschlossene Adressaten: Die vom Verbreiter veröffentlichten
Publikationen, Informationen, Analysen, Reports, Researches und Dokumente sind
nicht für U.S.-Personen oder Personen, die ihren Wohnsitz in den Vereinigten
Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan haben, bestimmt und dürfen
weder von diesen eingesehen noch an diese verteilt werden. Informationsquellen:
Informationsquellen des Verbreiters und Erstellers sind Angaben und
Informationen des Emittenten , in- und ausländische Wirtschaftspresse,
Informationsdienste, Nachrichtenagenturen (z.B. Reuters, Bloomberg, Infront, u.
a.), Analysen und Veröffentlichungen im Internet. Sorgfaltsmaßstab: Bewertungen
und daraus abgeleitete Schlussfolgerungen werden mit der Sorgfalt eines
ordentlichen Kaufmanns und unter Berücksichtigung aller zum jeweiligen Zeitpunkt
öffentlich zugänglichen nach Ansicht des Erstellers entscheidungserheblichen
Faktoren erstellt.
Hinweise betreffend der mit den Wertpapieren und mit deren Emittenten
verbundenen Risiken
Weil andere Researchhäuser und Börsenbriefe den Wert auch besprechen können,
kann es in vorliegendem Empfehlungszeitraum zu einer symmetrischen
Informations-/ und Meinungsgenerierung kommen.
Natürlich gilt es zu beachten, dass der Emittent in der höchsten denkbaren
Risikoklasse für Aktien gelistet ist. Der Emittent weist ggf. noch keine Umsätze
auf und befindet sich auf Early Stage Level, was riskant ist. Die finanzielle
Situation des Unternehmens ist noch defizitär, was die Risiken deutlich erhöht.
Durch ggf. notwendig werdende Kapitalerhöhungen könnten zudem kurzfristig
Verwässerungserscheinungen auftreten, die zu Lasten der Investoren gehen können.
Wenn es dem Emittenten nicht gelingt, weitere Finanzquellen in den nächsten
Jahren zu erschließen, könnten sogar Insolvenz und ein Delisting/Einstellung des
Handels drohen.
Enthaftungserklärung und Risiko des Totalverlustes des eingesetzten Kapitals
Die Hintergrundinformationen, Markteinschätzungen und Wertpapieranalysen, die
der Verbreiter auf seinen Webseiten und in seinen Newslettern veröffentlicht,
stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelten Notierungen noch eine
Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen
Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet. Dennoch ist
die Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der Ausführungen bzw.
der Aktienbesprechungen für die eigene Anlageentscheidung möglicherweise
resultieren können, ausnahmslos ausgeschlossen.
Wir geben zu bedenken, dass Aktieninvestments immer mit Risiko verbunden sind.
Jedes Geschäft mit Optionsscheinen, Hebelzertifikaten oder sonstigen
Finanzprodukten ist sogar mit äußerst großen Risiken behaftet. Aufgrund von
politischen, wirtschaftlichen oder sonstigen Veränderungen kann es zu
erheblichen Kursverlusten, im schlimmsten Fall zum Totalverlust des eingesetzten
Kapitals kommen. Bei derivativen Produkten ist die Wahrscheinlichkeit extremer
Verluste mindestens genauso hoch wie bei SmallCap Aktien, wobei auch die großen
in- und ausländischen Aktienwerte schwere Kursverluste bis hin zum Totalverlust
erleiden können. Sie sollten sich vor jeder Anlageentscheidung (z.B. durch Ihre
Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens) weitergehend beraten lassen.
Obwohl die in den Mitteilungen und Markteinschätzungen vom Verbreiter
enthaltenen Wertungen und Aussagen mit der angemessenen Sorgfalt erstellt
wurden, übernehmen wir keinerlei Verantwortung oder Haftung für Fehler,
Versäumnisse oder falsche Angaben. Dies gilt ebenso für alle von unseren
Gesprächspartnern in den Interviews geäußerten Darstellungen, Zahlen und
Beurteilungen.
Das gesamte Risiko, das aus dem Verwenden oder der Leistung von Service und
Materialien entsteht, verbleibt bei Ihnen, dem Leser. Bis zum durch anwendbares
Recht äußerstenfalls Zulässigen kann der Verbreiter nicht haftbar gemacht werden
für irgendwelche besonderen, zufällig entstandenen oder indirekten Schäden oder
Folgeschäden (einschließlich, aber nicht beschränkt auf entgangenen Gewinn,
Betriebsunterbrechung, Verlust geschäftlicher Informationen oder irgendeinen
anderen Vermögensschaden), die aus dem Verwenden oder der Unmöglichkeit, Service
und Materialien zu verwenden entstanden sind.
Alle in dem vorliegenden Report zum Emittenten geäußerten Aussagen, außer
historischen Tatsachen, sollten als zukunftsgerichtete Aussagen verstanden
werden, die sich wegen erheblicher Unwägbarkeiten durchaus nicht bewahrheiten
könnten. Die Aussagen des Erstellers unterliegen Ungewissheiten, die nicht
unterschätzt werden sollten. Es gibt keine Sicherheit oder Garantie, dass die
getätigten Prognosen tatsächlich eintreffen. Daher sollten die Leser sich nicht
auf die Aussagen des Erstellers verlassen und nicht nur auf Grund der Lektüre
der Mitteilung Wertpapiere kaufen oder verkaufen.
Der Service des Verbreiters darf deshalb keinesfalls als persönliche oder auch
nur allgemeine Anlageberatung aufgefasst werden. Nutzer, die aufgrund der vom
Verbreiter abgebildeten oder bestellten Informationen Anlageentscheidungen
treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr.
Alle vorliegenden Texte, insbesondere Markteinschätzungen, Aktienbeurteilungen
und Chartanalysen spiegeln die persönliche Meinung des Redakteurs wider. Es
handelt sich also um reine individuelle Auffassungen ohne Anspruch auf
ausgewogene Durchdringung der Materie.
Der Leser versichert hiermit, dass er sämtliche Materialien und Inhalte auf
eigenes Risiko nutzt und der Verbreiter keine Haftung übernimmt.
Der Verbreiter behält sich das Recht vor, die Inhalte und Materialien, welche
von ihm verbreitet werden, ohne Ankündigung abzuändern, zu verbessern, zu
erweitern oder zu entfernen. Der Verbreiter schließt ausdrücklich jede
Gewährleistung für Service und Materialien aus. Service und Materialien und die
darauf bezogene Dokumentation wird Ihnen "so wie sie ist" zur Verfügung
gestellt, ohne Gewährleistung irgendeiner Art, weder ausdrücklich noch
konkludent. Einschließlich, aber nicht beschränkt auf konkludente
Gewährleistungen der Tauglichkeit, der Eignung für einen bestimmten Zweck oder
des Nichtbestehens einer Rechtsverletzung.
Es gibt keine Garantie dafür, dass die Prognosen des Emittenten , des Erstellers
oder (weiterer) Experten und des Managements tatsächlich eintreten. Die
Wertentwicklung der Aktie des Emittenten ist damit ungewiss. Wie bei jedem
sogenannten Micro Cap besteht auch hier die Gefahr des Totalverlustes. Deshalb
dient die Aktie nur der dynamischen Beimischung in einem ansonsten gut
diversifizierten Depot.
Der Anleger sollte die Nachrichtenlage genau verfolgen und über die technischen
Voraussetzungen für ein Trading in Pennystocks verfügen. Die segmenttypische
Marktenge sorgt für hohe Volatilität. Unerfahrenen Anlegern und LOW-RISK
Investoren wird von einer Investition in Aktien des Emittenten grundsätzlich
abgeraten. Die vorliegende Analyse richtet sich ausschließlich an erfahrene
Profitrader.
Begriffsbestimmungen
Maßgebend für die Einschätzung zu einem Emittenten ist, ob sich seine Aktien
nach der Einschätzung des Erstellers in den folgenden 12 Monaten
(Geltungszeitraum) besser, schlechter oder im Vergleich mit den Aktien
vergleichbarer Emittenten aus derselben Peer Group bewegen können:
Sell : Der Begriff Sell bedeutet verkaufen. Der Ersteller ist der Auffassung,
dass ein weiterer Kursgewinn unwahrscheinlich ist, ein Kursverlust eintreten
könne oder dass Anleger bereits erzielte Gewinne realisieren sollten. In all
diesen Fällen wird er die Empfehlung "Sell" aussprechen.
Hold : Der Begriff Hold bedeutet halten. Der Ersteller sieht ein Kurspotenzial
für die Aktie, weshalb er der Meinung ist, die Aktie im Depot zu behalten.
Buy : Der Begriff Buy bedeutet kaufen. Der Ersteller erwartet einen Kursanstieg
der Aktie, da er diese aktuell für unterbewertet hält.
Strong Buy : Der Begriff Strong Buy bedeutet unbedingt kaufen und wird zum
Beispiel von den US-Investmenthäusern Morgan Stanley und Salomon Brothers
verwendet. Der Ersteller erwartet einen im Vergleich zu anderen Unternehmen
derselben Peer Group überdurchschnittlichen Kursanstieg.
Unabhängig von der vorgenommenen Einschätzung bestehen nach der
Empfindlichkeitsanalyse deutliche Risiken aufgrund einer Änderung der zugrunde
gelegten Annahmen. Diese Erörterung von Risikofaktoren in der Analyse erhebt
keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur FutureGen Industries Aktie
Die FutureGen Industries Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,62 % und einem Kurs von 0,188 auf Frankfurt (04. März 2026, 08:56 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der FutureGen Industries Aktie um 0,00 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -14,55 %.
Die Marktkapitalisierung von FutureGen Industries bezifferte sich zuletzt auf 9,74 Mio..
