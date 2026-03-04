    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsFutureGen Industries AktievorwärtsNachrichten zu FutureGen Industries

    Unternehmens-Update

    FutureGen Industries verzeichnet außerordentliche Portfoliogewinne

    Foto: adobe.stock.com
    Lüdenscheid (ots) - FutureGen Industries Corp. (ISIN: CA36118G1072 | WKN:
    A41WY4) , ehemals Right Season Investments Corp., FutureGen Industries oder das
    Unternehmen, meldet bemerkenswerte Gewinne aus den jüngsten strategischen
    Portfolioaktivitäten. Diese Ergebnisse spiegeln die kontinuierlichen Bemühungen
    des Unternehmens wider, Chancen zu identifizieren und durch seinen
    disziplinierten Anlageansatz Wert zu generieren.

    Die Portfoliostrategie des Unternehmens hat zuletzt substanzielle Wertzuwächse
    erzielt und belegt damit, dass konsequentes und diszipliniertes Investieren zu
    messbaren Ergebnissen führen kann. Hier ist das Investitions-Update im
    Überblick:

    Onco-Innovations Limited:

    Im Juni 2025 erwarb FutureGen Industries eine Beteiligung an "Onco-Innovations"
    Limited mit einem Kapitaleinsatz von 31.175 USD. Im Verlauf des Jahres 2025
    wurden 500.000 Aktien veräußert, woraus ein realisierter Gewinn von 765.065,33
    USD resultierte - entsprechend einer Kapitalrendite von 9.816 % bezogen auf das
    eingesetzte Kapital der veräußerten Aktien.

    "Onco-Innovations Limited" ist ein kanadisches Biotechnologieunternehmen mit
    Fokus auf die Entwicklung präzisionsmedizinischer Therapieansätze in der
    Onkologie. Im Mittelpunkt der Forschungsaktivitäten steht die Entwicklung von
    PNKP-Inhibitor-Therapien, die gezielt auf einen DNA-Reparaturmechanismus
    abzielen, von dem solide Tumoren abhängig sind. Durch die spezifische Hemmung
    dieses Signalwegs soll die Empfindlichkeit von Krebszellen gegenüber bestehenden
    Behandlungsverfahren erhöht werden, während gesundes umliegendes Gewebe
    weitestgehend geschützt bleibt. Das Unternehmen verfügt über exklusive weltweite
    Nutzungsrechte an seiner therapeutischen Plattform und setzt die
    wissenschaftliche Weiterentwicklung seiner Technologie kontinuierlich fort.

    ASEP Medical Holdings Inc.:

    Am 14. November 2022 beteiligte sich FutureGen Industries an dem privat
    gehaltenen Unternehmen "Safecoat Medical Inc." durch den Erwerb von 500.000
    Stammaktien zu einem durchschnittlichen Kaufpreis von 0,0231 USD je Aktie. Im
    Rahmen einer Earn-in- und Optionsvereinbarung zwischen "Safecoat" und "ASEP
    Medical Holdings Inc." erwarb "ASEP" eine Mehrheitsbeteiligung von 50,1 % an
    "Safecoat". FutureGen Industries erhielt im Gegenzug 461.400 Stammaktien von
    "ASEP" zu einem angenommenen Wert von 0,20 USD je Aktie. Im Jahr 2025 wurden
    346.050 "ASEP"-Aktien veräußert, was zu einem realisierten Gewinn von 118.255,57
    USD führte - einer Kapitalrendite von 1.139 % bezogen auf das eingesetzte
    Kapital der veräußerten Aktien.

    "ASEP Medical Holdings Inc." entwickelt Technologien zur Bekämpfung von
    Antibiotikaresistenzen sowie zur Verbesserung der Behandlungsergebnisse bei
    schwerwiegenden Infektionskrankheiten. Ein Schwerpunkt liegt auf einer Plattform
    zur schnellen Diagnose von Sepsis, einer weltweit verbreiteten und mit
    erheblicher Mortalität verbundenen Erkrankung. Ergänzend verfolgt das
    Unternehmen ein therapeutisches Programm auf Basis peptidischer Wirkstoffe, das
    auf Biofilm-assoziierte Infektionen zielt, die gegenüber konventionellen
    Behandlungsmethoden häufig resistent sind. Mit diesem kombinierten
    diagnostisch-therapeutischen Ansatz arbeitet "ASEP" daran, die klinische
    Entscheidungsfindung zu unterstützen und das Behandlungsspektrum bei komplexen
    infektionsbedingten Erkrankungen zu erweitern.

    Core One Labs Inc.:

    Am 8. Dezember 2022 investierte FutureGen Industries 200.000,00 USD in das
    privat gehaltene Unternehmen "1254571 B.C. Ltd." durch den Erwerb von 16.186
    Stammaktien zu einem Durchschnittspreis von 12,36 USD je Aktie. Nach der
    Übernahme von "1254571 B.C. Ltd." durch "Core One Labs Inc." ("COOL") wurden die
    gehaltenen Anteile in 527.961 Stammaktien von "COOL" zu einem durchschnittlichen
    Einstandspreis von 0,38 USD je Aktie umgewandelt. Aufgrund erreichter
    Meilensteine im Rahmen des Aktienkaufvertrags zwischen "GMP Drug Inc." und "Core
    One Labs" erhielt FutureGen Industries zusätzlich 131.990 Bonusaktien. Insgesamt
    wurden 652.579 "COOL"-Aktien veräußert, woraus realisierte Erlöse von 348.068,19
    USD sowie ein realisierter Gewinn von 167.473,19 USD resultierten - entsprechend
    einer Kapitalrendite von 83,74 % bezogen auf das eingesetzte Kapital der
    veräußerten Aktien.

    "Core One Labs Inc." ist ein Life-Sciences-Unternehmen im Bereich Biotechnologie
    mit Fokus auf die Entwicklung psychedelischer Verbindungen sowie innovativer
    Behandlungsansätze für neurologische und psychiatrische Erkrankungen. Das
    Tätigkeitsspektrum umfasst die Entwicklung und Herstellung psychedelischer
    Wirkstoffe, die Optimierung neuartiger Verabreichungssysteme sowie die Forschung
    zur Unterstützung psychedelisch-assistierter Therapiekonzepte. Über die
    hundertprozentige Tochtergesellschaft "Vocan Biotechnologies Inc." wurde ein
    proprietäres Verfahren zur Psilocybin-Herstellung auf Basis gentechnisch
    veränderter Bakterien entwickelt und zum Patent angemeldet. Weitere
    Forschungsaktivitäten werden durch die Tochtergesellschaften "Akome Biotech
    Ltd.", die mehrere vorläufige Patente für psychedelische
    Arzneimittelformulierungen zur Behandlung neurologischer und psychiatrischer
    Erkrankungen hält, sowie "Awakened Biosciences Inc.", die synthetische
    Produktionsverfahren für Psilocybin und Psilocin entwickelt, vorangetrieben.
    Darüber hinaus hält "Core One Labs" Beteiligungen an mehreren medizinischen
    Kliniken mit umfangreichen Patientendaten, die als Grundlage für die
    Forschungsintegration und die Entwicklung künftiger Behandlungsmodelle dienen.
    Durch den Zugang zu GMP-konformer Laborinfrastruktur hat das Unternehmen seine
    Kapazitäten in den Bereichen Wirkstoffentwicklung, Prodrug-Forschung und
    mögliche Kommerzialisierungswege weiter ausgebaut.

    Kristian Thorlund, CEO von FutureGen Industries, kommentierte:

    "Wir sind mit den realisierten Gewinnen zufrieden, die durch unsere
    Portfolioaktivitäten erzielt wurden. Diese Ergebnisse spiegeln unseren
    durchdachten Ansatz wider, mit dem wir Chancen auswählen und Unternehmen
    unterstützen, die bedeutende Fortschritte erzielen wollen. Wir setzen weiterhin
    diszipliniert Kapital ein und bleiben darauf fokussiert, nachhaltigen Wert für
    unsere Aktionäre zu schaffen" .

    Über FutureGen Industries Corp.

    FutureGen Industries Corp. (ISIN: CA36118G1072 | WKN: A41WY4) ist ein
    kanadisches Venture-Capital-, Investment- und Beratungsunternehmen, das danach
    strebt, Innovation aktiv voranzutreiben und das Wachstum für seine Aktionäre zu
    beschleunigen. FutureGen Industries investiert Kapital in private und
    börsennotierte Unternehmen, die hervorragende Wachstumschancen bieten.

    Mission: Zukunftskapital wirksam machen

    Mit seiner klaren Ausrichtung auf die fünf technologischen Schlüsselsektoren der
    kommenden Dekade - Biotech, KI, Robotik, Quanten und Verteidigung - bietet
    FutureGen Industries Investoren Zugang zu den stärksten Wachstumstrends des 21.
    Jahrhunderts:

    Biotech: Die weltweiten Umsätze mit biotechnologisch hergestellten Arzneimitteln
    werden aktuell auf knapp 460 Milliarden US-Dollar geschätzt. Innovationen in
    Bereichen wie Gentherapie, mRNA-Technologie und biobasierte Materialien gelten
    als wesentliche Wachstumstreiber, vor allem in den USA, Europa und Teilen
    Asiens.

    KI: Marktdaten zeigen, dass der globale Markt für künstliche Intelligenz
    voraussichtlich von 279 Milliarden Dollar im Jahr 2024 auf 1,81 Billionen Dollar
    bis zum Jahr 2030 wachsen wird.

    Robotik: Der globale Robotik-Markt wird für 2026 auf rund 25,6 Milliarden
    US-Dollar geschätzt und könnte bis 2030 auf knapp 30 Milliarden US-Dollar
    wachsen.

    Quanten: Der Markt für Quantencomputing könnte laut Prognosen bis 2030 ein
    Volumen von rund 37 Milliarden US-Dollar erreichen und bis 2040 auf bis zu 131
    Milliarden US-Dollar anwachsen. Quantenkommunikation und Quantensensorik
    entwickeln sich parallel, auf derzeit niedrigerem Niveau.

    Verteidigung: Der Einsatz von künstlicher Intelligenz im Verteidigungsbereich
    gewinnt an Bedeutung. Der entsprechende Markt wurde 2024 auf rund 9,3 Milliarden
    US-Dollar beziffert und könnte bis 2030 auf etwa 19,3 Milliarden US-Dollar
    ansteigen, ein jährliches Wachstum von rund 13 Prozent.

    Die aktive Beteiligung an wissenschaftlich validierten Start-ups soll dabei
    durch ein ETF-ähnliches Portfolio führender Tech-Aktien ergänzt werden.
    FutureGen bietet institutionellen und privaten Investoren damit einen seltenen
    Zugang zu Frühphasen-Innovationen mit überdurchschnittlichem Wachstumspotenzial
    - verbunden mit einer klar strukturierten Investmentstrategie, fundierter
    Governance und hoher Transparenz.

    Viele bahnbrechende Technologien scheitern an der Lücke zwischen Forschung und
    Kommerzialisierung. FutureGen möchte genau diese Lücke schließen: Mit
    wissenschaftlicher Due Diligence, strategischer Begleitung und
    Kapitalmarktexpertise bringt das Unternehmen Technologieunternehmen von der Idee
    über die Skalierung bis zum Börsengang oder Exit.

    FutureGen kombiniert dabei zwei Investmentstränge:

    Frühphasenbeteiligungen an disruptiven Technologieunternehmen mit
    wissenschaftlichem Kern - sowie ETF-ähnliche Beteiligungen an börsennotierten
    Marktführern. Dieser hybride Ansatz bietet ein Gewinnpotenzial durch
    Innovationsnähe und gleichzeitig Stabilität durch diversifizierte Marktpräsenz.

    Das Management-Team von FutureGen bringt jahrzehntelange Erfahrung aus
    Forschung, Unternehmensaufbau und Kapitalmarkttransaktionen mit. Auf dieser
    Basis unterstützt das Unternehmen technologiegetriebene Start-ups nicht nur mit
    Kapital, sondern auch mit Know-how in den Bereichen Skalierung,
    Internationalisierung, Go-to-Market und Exit-Strategie.

    Durch enge Verbindungen zu führenden Forschungseinrichtungen wie "Stanford",
    "McMaster University" und der "University of British Columbia" sowie zu
    Innovations-Clustern im Silicon Valley erhält FutureGen frühzeitig Zugang zu
    technologischen Durchbrüchen und Gründerteams mit außergewöhnlichem Potenzial.

    FutureGen Industries Corp. (ISIN: CA36118G1072 | WKN: A41WY4) investiert breit
    gefächert und gezielt in einige der vielversprechendsten Wachstumsmärkte von
    morgen. Anleger erhalten hier die Möglichkeit, an diesen Zukunftstrends
    frühzeitig zu partizipieren.

    -

    Rechtliche Angaben zu der Veröffentlichung

    Diese Veröffentlichung ist eine Marketingmitteilung und Bestandteil einer
    Werbekampagne des Emittenten FutureGen Industries Corp. und richtet sich an
    erfahrene und spekulativ orientierte Anleger.

    Die vorliegende Mitteilung darf keinesfalls als unabhängige Finanzanalyse oder
    gar Anlageberatung gewertet werden, da erhebliche Interessenkonflikte, die die
    Objektivität des Erstellers beeinträchtigen können, vorliegen (siehe im
    Folgenden Abschnitt " Interessen / Interessenkonflikte ").

    Die angegebenen Preise zu besprochenen Wertpapieren sind, soweit nicht gesondert
    ausgewiesen, Tagesschlusskurse des letzten Börsentages vor der jeweiligen
    erstmaligen Verbreitung.

    Identität des Verbreiters und Erstellers: MCS Market Communication Service GmbH,
    eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Iserlohn unter der Nummer HRB
    11340 und eingetragen in der Liste der institutsunabhängigen Ersteller und/oder
    Weitergeber von Anlagestrategie- und Anlageempfehlungen die von der
    Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht geführt wird und zuständige
    Aufsichtsbehörde ist (nachfolgend als " Verbreiter " bezeichnet).

    Interessen / Interessenskonflikte

    Der Verbreiter erhält vom Emittenten für die Verbreitung der Marketingmitteilung
    eine fixe Vergütung. Der Verbreiter und/oder mit ihr verbundene Unternehmen
    wurden vom Emittenten bzw. von deren Aktionären mit der Erstellung der
    vorliegenden Marketingmitteilung beauftragt. Aufgrund der Beauftragung durch den
    Emittenten ist die Unabhängigkeit der Mitteilung nicht sichergestellt. Dies
    begründet laut Gesetz auf Seiten der Verbreiter bzw. des verantwortlichen
    Redakteurs einen Interessenkonflikt, auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen.

    Wir weisen darauf hin, dass die Auftraggeber (Dritte) der Publikation von
    Verbreiter , deren Organe, wesentlichen Aktionäre, sowie mit diesen verbundenen
    Parteien (Dritte) zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung womöglich Aktien des
    Emittenten, welche im Rahmen dieser Publikation besprochen wird, halten. Es
    besteht seitens der Auftraggeber und der Dritten gegebenenfalls die Absicht,
    diese Wertpapiere in unmittelbarem Zusammenhang mit dieser Veröffentlichung zu
    verkaufen und an steigenden Kursen und Umsätzen zu partizipieren oder jederzeit
    weitere Wertpapiere hinzuzukaufen.

    Der Verbreiter handelt demzufolge im Zusammenwirken mit und aufgrund
    entgeltlichen Auftrags von weiteren Personen, die signifikante Aktienpositionen
    des besprochenen Emittenten halten können. Dies begründet laut Gesetz einen
    Interessenkonflikt, auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen. Weder Verbreiter
    noch der verantwortliche Redakteur sind an den beschriebenen möglichen
    Veräußerungs- / Kaufaktivitäten beteiligt. Auf entsprechende potentielle
    Aktienverkäufe und -käufe der Auftraggeber sowie Dritter hat der Emittent auch
    keinen Einfluss.

    Der Verbreiter hat es zu unterlassen, Wertpapiere des Emittenten zu halten oder
    in irgendeiner Weise mit ihnen zu handeln. Der Verbreiter der Mitteilung
    besitzt/hält weder unmittelbar noch mittelbar (beispielsweise über verbundene
    Unternehmen, in abgestimmter Art und Weise) Aktienpositionen des besprochenen
    Emittenten. Darüber hinaus ist die Vergütung des Verbreiters der Mitteilung
    weder direkt an finanzielle Transaktionen noch an Börsenumsätze oder
    Vermögensverwaltungsgebühren gekoppelt.

    Weder der Verbreiter , noch ein mit ihm verbundenes Unternehmen, noch eine bei
    der Erstellung mitwirkende Person (noch deren mit ihr eng verbundene Personen),
    noch Personen, die vor Weitergabe der Mitteilung Zugang hatten oder haben
    konnten, sind / ist in Besitz einer Nettoverkaufs- oder Nettokaufposition, die
    die Schwelle von 0,5% des gesamten emittierten Aktienkapitals des Kapitals des
    Emittenten überschreitet. Ebenso wenig werden von der/den Person/en Anteile an
    über 5% des gesamten emittierten Aktienkapitals des Emittenten gehalten, war/en
    die Person/en innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate bei der öffentlichen
    Emission von Finanzinstrumenten des Emittenten federführend oder mitführend,
    war/en die Person/en Marketmaker oder Liquiditätsspender in den
    Finanzinstrumenten des Emittenten, haben mit dem Emittenten eine Vereinbarung
    über die Erbringung von Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitt A
    und B der Richtlinie 2014/65/EU getroffen, die innerhalb der vorangegangenen
    zwölf Monate gültig war oder in diesem Zeitraum eine Leistung oder ein
    Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung gegeben war.

    Emittent: FutureGen Industries Corp.

    Datum der erstmaligen Verbreitung: 15.01.2026

    Uhrzeit der erstmaligen Verbreitung: 15:50 Uhr

    Abstimmung mit dem Emittenten: Ja

    Adressaten: Der Verbreiter stellt die Mitteilung allen interessierten
    Wertpapierdienstleistungsunternehmen und Privatanlegern gleichzeitig zur
    Verfügung. Ausgeschlossene Adressaten: Die vom Verbreiter veröffentlichten
    Publikationen, Informationen, Analysen, Reports, Researches und Dokumente sind
    nicht für U.S.-Personen oder Personen, die ihren Wohnsitz in den Vereinigten
    Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan haben, bestimmt und dürfen
    weder von diesen eingesehen noch an diese verteilt werden. Informationsquellen:
    Informationsquellen des Verbreiters und Erstellers sind Angaben und
    Informationen des Emittenten , in- und ausländische Wirtschaftspresse,
    Informationsdienste, Nachrichtenagenturen (z.B. Reuters, Bloomberg, Infront, u.
    a.), Analysen und Veröffentlichungen im Internet. Sorgfaltsmaßstab: Bewertungen
    und daraus abgeleitete Schlussfolgerungen werden mit der Sorgfalt eines
    ordentlichen Kaufmanns und unter Berücksichtigung aller zum jeweiligen Zeitpunkt
    öffentlich zugänglichen nach Ansicht des Erstellers entscheidungserheblichen
    Faktoren erstellt.

    Hinweise betreffend der mit den Wertpapieren und mit deren Emittenten
    verbundenen Risiken

    Weil andere Researchhäuser und Börsenbriefe den Wert auch besprechen können,
    kann es in vorliegendem Empfehlungszeitraum zu einer symmetrischen
    Informations-/ und Meinungsgenerierung kommen.

    Natürlich gilt es zu beachten, dass der Emittent in der höchsten denkbaren
    Risikoklasse für Aktien gelistet ist. Der Emittent weist ggf. noch keine Umsätze
    auf und befindet sich auf Early Stage Level, was riskant ist. Die finanzielle
    Situation des Unternehmens ist noch defizitär, was die Risiken deutlich erhöht.
    Durch ggf. notwendig werdende Kapitalerhöhungen könnten zudem kurzfristig
    Verwässerungserscheinungen auftreten, die zu Lasten der Investoren gehen können.
    Wenn es dem Emittenten nicht gelingt, weitere Finanzquellen in den nächsten
    Jahren zu erschließen, könnten sogar Insolvenz und ein Delisting/Einstellung des
    Handels drohen.

    Enthaftungserklärung und Risiko des Totalverlustes des eingesetzten Kapitals

    Die Hintergrundinformationen, Markteinschätzungen und Wertpapieranalysen, die
    der Verbreiter auf seinen Webseiten und in seinen Newslettern veröffentlicht,
    stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelten Notierungen noch eine
    Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen
    Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet. Dennoch ist
    die Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der Ausführungen bzw.
    der Aktienbesprechungen für die eigene Anlageentscheidung möglicherweise
    resultieren können, ausnahmslos ausgeschlossen.

    Wir geben zu bedenken, dass Aktieninvestments immer mit Risiko verbunden sind.
    Jedes Geschäft mit Optionsscheinen, Hebelzertifikaten oder sonstigen
    Finanzprodukten ist sogar mit äußerst großen Risiken behaftet. Aufgrund von
    politischen, wirtschaftlichen oder sonstigen Veränderungen kann es zu
    erheblichen Kursverlusten, im schlimmsten Fall zum Totalverlust des eingesetzten
    Kapitals kommen. Bei derivativen Produkten ist die Wahrscheinlichkeit extremer
    Verluste mindestens genauso hoch wie bei SmallCap Aktien, wobei auch die großen
    in- und ausländischen Aktienwerte schwere Kursverluste bis hin zum Totalverlust
    erleiden können. Sie sollten sich vor jeder Anlageentscheidung (z.B. durch Ihre
    Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens) weitergehend beraten lassen.

    Obwohl die in den Mitteilungen und Markteinschätzungen vom Verbreiter
    enthaltenen Wertungen und Aussagen mit der angemessenen Sorgfalt erstellt
    wurden, übernehmen wir keinerlei Verantwortung oder Haftung für Fehler,
    Versäumnisse oder falsche Angaben. Dies gilt ebenso für alle von unseren
    Gesprächspartnern in den Interviews geäußerten Darstellungen, Zahlen und
    Beurteilungen.

    Das gesamte Risiko, das aus dem Verwenden oder der Leistung von Service und
    Materialien entsteht, verbleibt bei Ihnen, dem Leser. Bis zum durch anwendbares
    Recht äußerstenfalls Zulässigen kann der Verbreiter nicht haftbar gemacht werden
    für irgendwelche besonderen, zufällig entstandenen oder indirekten Schäden oder
    Folgeschäden (einschließlich, aber nicht beschränkt auf entgangenen Gewinn,
    Betriebsunterbrechung, Verlust geschäftlicher Informationen oder irgendeinen
    anderen Vermögensschaden), die aus dem Verwenden oder der Unmöglichkeit, Service
    und Materialien zu verwenden entstanden sind.

    Alle in dem vorliegenden Report zum Emittenten geäußerten Aussagen, außer
    historischen Tatsachen, sollten als zukunftsgerichtete Aussagen verstanden
    werden, die sich wegen erheblicher Unwägbarkeiten durchaus nicht bewahrheiten
    könnten. Die Aussagen des Erstellers unterliegen Ungewissheiten, die nicht
    unterschätzt werden sollten. Es gibt keine Sicherheit oder Garantie, dass die
    getätigten Prognosen tatsächlich eintreffen. Daher sollten die Leser sich nicht
    auf die Aussagen des Erstellers verlassen und nicht nur auf Grund der Lektüre
    der Mitteilung Wertpapiere kaufen oder verkaufen.

    Der Service des Verbreiters darf deshalb keinesfalls als persönliche oder auch
    nur allgemeine Anlageberatung aufgefasst werden. Nutzer, die aufgrund der vom
    Verbreiter abgebildeten oder bestellten Informationen Anlageentscheidungen
    treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr.

    Alle vorliegenden Texte, insbesondere Markteinschätzungen, Aktienbeurteilungen
    und Chartanalysen spiegeln die persönliche Meinung des Redakteurs wider. Es
    handelt sich also um reine individuelle Auffassungen ohne Anspruch auf
    ausgewogene Durchdringung der Materie.

    Der Leser versichert hiermit, dass er sämtliche Materialien und Inhalte auf
    eigenes Risiko nutzt und der Verbreiter keine Haftung übernimmt.

    Der Verbreiter behält sich das Recht vor, die Inhalte und Materialien, welche
    von ihm verbreitet werden, ohne Ankündigung abzuändern, zu verbessern, zu
    erweitern oder zu entfernen. Der Verbreiter schließt ausdrücklich jede
    Gewährleistung für Service und Materialien aus. Service und Materialien und die
    darauf bezogene Dokumentation wird Ihnen "so wie sie ist" zur Verfügung
    gestellt, ohne Gewährleistung irgendeiner Art, weder ausdrücklich noch
    konkludent. Einschließlich, aber nicht beschränkt auf konkludente
    Gewährleistungen der Tauglichkeit, der Eignung für einen bestimmten Zweck oder
    des Nichtbestehens einer Rechtsverletzung.

    Es gibt keine Garantie dafür, dass die Prognosen des Emittenten , des Erstellers
    oder (weiterer) Experten und des Managements tatsächlich eintreten. Die
    Wertentwicklung der Aktie des Emittenten ist damit ungewiss. Wie bei jedem
    sogenannten Micro Cap besteht auch hier die Gefahr des Totalverlustes. Deshalb
    dient die Aktie nur der dynamischen Beimischung in einem ansonsten gut
    diversifizierten Depot.

    Der Anleger sollte die Nachrichtenlage genau verfolgen und über die technischen
    Voraussetzungen für ein Trading in Pennystocks verfügen. Die segmenttypische
    Marktenge sorgt für hohe Volatilität. Unerfahrenen Anlegern und LOW-RISK
    Investoren wird von einer Investition in Aktien des Emittenten grundsätzlich
    abgeraten. Die vorliegende Analyse richtet sich ausschließlich an erfahrene
    Profitrader.

    Begriffsbestimmungen

    Maßgebend für die Einschätzung zu einem Emittenten ist, ob sich seine Aktien
    nach der Einschätzung des Erstellers in den folgenden 12 Monaten
    (Geltungszeitraum) besser, schlechter oder im Vergleich mit den Aktien
    vergleichbarer Emittenten aus derselben Peer Group bewegen können:

    Sell : Der Begriff Sell bedeutet verkaufen. Der Ersteller ist der Auffassung,
    dass ein weiterer Kursgewinn unwahrscheinlich ist, ein Kursverlust eintreten
    könne oder dass Anleger bereits erzielte Gewinne realisieren sollten. In all
    diesen Fällen wird er die Empfehlung "Sell" aussprechen.

    Hold : Der Begriff Hold bedeutet halten. Der Ersteller sieht ein Kurspotenzial
    für die Aktie, weshalb er der Meinung ist, die Aktie im Depot zu behalten.

    Buy : Der Begriff Buy bedeutet kaufen. Der Ersteller erwartet einen Kursanstieg
    der Aktie, da er diese aktuell für unterbewertet hält.

    Strong Buy : Der Begriff Strong Buy bedeutet unbedingt kaufen und wird zum
    Beispiel von den US-Investmenthäusern Morgan Stanley und Salomon Brothers
    verwendet. Der Ersteller erwartet einen im Vergleich zu anderen Unternehmen
    derselben Peer Group überdurchschnittlichen Kursanstieg.

    Unabhängig von der vorgenommenen Einschätzung bestehen nach der
    Empfindlichkeitsanalyse deutliche Risiken aufgrund einer Änderung der zugrunde
    gelegten Annahmen. Diese Erörterung von Risikofaktoren in der Analyse erhebt
    keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

    Pressekontakt:

    MCS Market Communication Service GmbH
    Saarlandstraße 28
    58511 Lüdenscheid

    Handelsregister: HRB 11340
    Registergericht: Amtsgericht Iserlohn
    Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: DE368329265
    Geschäftsführer: Herr Timo Woeste

    Email: info [at] mcsmarket.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/181032/6228272
    OTS: MCS Market Communication Service GmbH
     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur FutureGen Industries Aktie

    Die FutureGen Industries Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,62 % und einem Kurs von 0,188 auf Frankfurt (04. März 2026, 08:56 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der FutureGen Industries Aktie um 0,00 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -14,55 %.

    Die Marktkapitalisierung von FutureGen Industries bezifferte sich zuletzt auf 9,74 Mio..




