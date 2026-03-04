    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    VIA Labs kündigt auf der Embedded World 2026 die Verfügbarkeit von industrietauglichen USB-Hub-Controllern mit 5 Gbit/s und 10 Gbit/s an

    NÜRNBERG, Deutschland, 4. März 2026 /PRNewswire/ -- VIA Labs, Inc. (VLI), ein führender Anbieter von USB4-, DisplayPort-, SuperSpeed USB-, USB 2.0- und USB Power Delivery-Controllern, gab heute auf der Embedded World 2026 die Erweiterung seines Industrieportfolios mit der Einführung der Hub-Controller VL819i USB 5Gbps und VL822i USB 10Gbps bekannt.Nach der erfolgreichen Markteinführung der industrietauglichen USB 2.0-Hubs VL122i STT und VL123i MTT Anfang dieses Jahres bietet diese neueste Produkteinführung Industriepartnern hochzuverlässige Anwendungen mit hoher Bandbreite, wie z. B. Bildverarbeitung, Hochleistungsperipheriegeräte, Displays, Datenerfassung, Speicherung und allgemeine Konnektivität. Besucher können sich während der Embedded World 2026 vom 10. bis 12. März am Stand 3-396 in Halle 3 des Messezentrums Nürnberg näher über die Controller-Siliziumprodukte von VLI informieren.

    Die industrietauglichen Hub-Controller von VIA Labs sind für einen stabilen und zuverlässigen Betrieb in Umgebungen mit erweiterten Temperaturbereichen von -40 °C bis +85 °C ausgelegt und zeichnen sich durch verbesserte Signalintegrität und ein energiesparendes Design aus. Sie eignen sich ideal für eingebettete Systeme, Server, Industrie-PCs, intelligente Einzelhandelsterminals und vieles mehr.

    Die USB-Hubs VL822i und VL819i sind in zwei Konfigurationen erhältlich. Die Standardversion Q7 verwendet ein 9 x 9 mm großes QFN76-Gehäuse und ist für USB-A-Downstream-Ports optimiert. Die Version Q8 verwendet ein 10 x 10 mm großes QFN88-Gehäuse und ist für USB-C optimiert, wobei Muxes für den Upstream- und zwei Downstream-Ports integriert sind. Der VL822i und der VL819i haben das gleiche Gehäuse und die gleiche Pinbelegung, sodass Entwickler verschiedene Leistungsstufen ohne mehrere Hardware-Designs adressieren können. Um die Integration zu vereinfachen, bieten beide Hub-Controller Pin-to-Pin- (P2P) und Stücklistenkompatibilität (BOM).

    „Auch wenn einzelne Geräte-Endpunkte möglicherweise keine Bandbreite von 10 Gbit/s benötigen, nutzt unser VL822i USB 10Gbps Hub Controller die Unterstützung für Multiple-IN-Transaktionen, um die Einschränkungen der grundlegenden Round-Robin-Planung von USB 5Gbps Hubs zu überwinden", so Eric WH. Cheng, Produktmanager bei VIA Labs, Inc. „In Kombination mit einem USB-10-Gbit/s-Host kann der VL822i Anfragen verschachteln und mehrere gleichzeitige Transaktionen verwalten. Dies trägt dazu bei, die Latenz auf Systemebene zu reduzieren und die Leistung und Reaktionsfähigkeit zu verbessern, wenn mehrere USB-5-Gbit/s-Geräte verwendet werden."

    VIA Labs auf der Embedded World 2026
    VIA Labs Stand: Halle 3, Stand Nr. 3-396
    Datum: 10. bis 12. März 2026
    Ort: Messezentrum Nürnberg, Deutschland

    Produktverfügbarkeit
    Für Anfragen zu Mustern wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen VIA-Labs-Vertriebsmitarbeiter oder senden Sie eine E-Mail an sales@via-labs.com.

    Produktdetails
    VL822i/VL819i - https://www.via-labs.com/product_show.php?id=99 
    VL122i - https://www.via-labs.com/product_show.php?id=126 
    VL123i - https://www.via-labs.com/product_show.php?id=128

    Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2923116/VL822i_board1.jpg

    Cision View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/via-labs-kundigt-auf-der-embedded-world-2026-die-verfugbarkeit-von-industrietauglichen-usb-hub-controllern-mit-5-gbits-und-10-gbits-an-302701790.html





