DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Befesa auf 'Hold'
Foto: Siarhei - 356130783
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Befesa von 32 auf 36 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Geschäftsentwicklung des Industrierecyclers sei 2025 - nicht zuletzt angesichts eines rekordhohen operativen Ergebnisses (bereinigtes Ebitda) - robust ausgefallen, schrieb Lars Vom-Cleff in seiner am Mittwoch vorliegenden Einschätzung./edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / 07:57 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Befesa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,65 % und einem Kurs von 31,10EUR auf Tradegate (04. März 2026, 09:06 Uhr) gehandelt.
