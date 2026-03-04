Sixt Aktie mit Kurssprung +4,10 % - 04.03.2026

Die Sixt Aktie notiert aktuell bei 64,73€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +4,10 % zugelegt, was einem Anstieg von +2,55 € entspricht. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Sixt Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -2,01 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 64,73€, mit einem Plus von +4,10 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Sixt ist ein führendes Mobilitätsunternehmen, das durch seine Premium-Dienstleistungen und innovative Ansätze in der Autovermietung und im Carsharing hervorsticht.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Sixt in den letzten drei Monaten Verluste von -11,94 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Sixt Aktie damit um -5,88 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,79 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -13,16 % verloren.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,81 % geändert.

Sixt Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -5,88 % 1 Monat -7,79 % 3 Monate -11,94 % 1 Jahr -28,35 %

Informationen zur Sixt Aktie

Es gibt 30 Mio. Sixt Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,93 Mrd.EUR € wert.

Der Autovermieter Sixt hat 2025 so viel umgesetzt wie noch nie und zugleich deutlich mehr verdient. Das Unternehmen profitierte von einer starken Nachfrage vor allem in Nordamerika und Europa. Auch 2026 will der Konzern weiter wachsen. So soll der …

EQS-News: Sixt SE / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Vorläufiges Ergebnis SIXT erzielt Rekordjahr 2025: Umsatz währungsbereinigt um rund 9 % auf 4,3 Mrd. Euro gesteigert – Gewinn legt um fast 20 % zu (News mit Zusatzmaterial) 04.03.2026 / 07:30 …

EQS-News: Sixt SE / Key word(s): Annual Results/Preliminary Results SIXT achieves record year 2025: Currency adjusted revenue increased by around 9% to EUR 4.3 billion – profit rises by almost 20% (news with additional features) 04.03.2026 / 07:30 …

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

BMW, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,20 %. Unibail-Rodamco-Westfield Stapled Secs notiert im Minus, mit -0,73 %.

Sixt Aktie jetzt kaufen?

Ob die Sixt Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Sixt Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.