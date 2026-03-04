    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSixt AktievorwärtsNachrichten zu Sixt

    Besonders beachtet!

    149 Aufrufe 149 0 Kommentare 0 Kommentare

    Sixt Aktie mit Kurssprung +4,10 % - 04.03.2026

    Am 04.03.2026 ist die Sixt Aktie, bisher, um +4,10 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Sixt Aktie.

    Besonders beachtet! - Sixt Aktie mit Kurssprung +4,10 % - 04.03.2026
    Foto: nmann77 - stock.adobe.com

    Sixt ist ein führendes Mobilitätsunternehmen, das durch seine Premium-Dienstleistungen und innovative Ansätze in der Autovermietung und im Carsharing hervorsticht.

    Sixt Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 04.03.2026

    Die Sixt Aktie notiert aktuell bei 64,73 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +4,10 % zugelegt, was einem Anstieg von +2,55  entspricht. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Sixt Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -2,01 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 64,73, mit einem Plus von +4,10 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Sixt SE St!
    Long
    57,13€
    Basispreis
    0,83
    Ask
    × 11,71
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    68,03€
    Basispreis
    0,37
    Ask
    × 9,41
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Sixt in den letzten drei Monaten Verluste von -11,94 % verkraften.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Sixt Aktie damit um -5,88 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,79 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -13,16 % verloren.

    Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,81 % geändert.

    Sixt Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -5,88 %
    1 Monat -7,79 %
    3 Monate -11,94 %
    1 Jahr -28,35 %

    Informationen zur Sixt Aktie

    Es gibt 30 Mio. Sixt Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,93 Mrd.EUR € wert.

    Sixt steigert Gewinn und will weiter wachsen - Dividende steigt


    Der Autovermieter Sixt hat 2025 so viel umgesetzt wie noch nie und zugleich deutlich mehr verdient. Das Unternehmen profitierte von einer starken Nachfrage vor allem in Nordamerika und Europa. Auch 2026 will der Konzern weiter wachsen. So soll der …

    SIXT erzielt Rekordjahr 2025: Umsatz währungsbereinigt um rund 9 % auf 4,3 Mrd. Euro gesteigert – Gewinn legt um fast 20 % zu


    EQS-News: Sixt SE / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Vorläufiges Ergebnis SIXT erzielt Rekordjahr 2025: Umsatz währungsbereinigt um rund 9 % auf 4,3 Mrd. Euro gesteigert – Gewinn legt um fast 20 % zu (News mit Zusatzmaterial) 04.03.2026 / 07:30 …

    SIXT achieves record year 2025: Currency adjusted revenue increased by around 9% to EUR 4.3 billion – profit rises by almost 20%


    EQS-News: Sixt SE / Key word(s): Annual Results/Preliminary Results SIXT achieves record year 2025: Currency adjusted revenue increased by around 9% to EUR 4.3 billion – profit rises by almost 20% (news with additional features) 04.03.2026 / 07:30 …

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    BMW, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,20 %. Unibail-Rodamco-Westfield Stapled Secs notiert im Minus, mit -0,73 %.

    Sixt Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Sixt Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Sixt Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Sixt

    +5,15 %
    -5,39 %
    -7,60 %
    -11,97 %
    -27,98 %
    -51,34 %
    -44,09 %
    +41,42 %
    +1.632.400,00 %
    ISIN:DE0007231326WKN:723132



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Sixt Aktie mit Kurssprung +4,10 % - 04.03.2026 Am 04.03.2026 ist die Sixt Aktie, bisher, um +4,10 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Sixt Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     