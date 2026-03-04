Erste Einblicke in erfolgreiches Geschäftsjahr 2025 - Bestes Jahr in der Geschichte der PORR

- Umsatzwachstum auf EUR 6,3 Mrd.

- EBIT auf EUR 197 Mio. gesteigert (+24 %)

Wien, 04.03.2026 / IRW-Press / Die vorläufigen Zahlen der PORR für das Geschäftsjahr 2025 zeigen eine ausgezeichnete Entwicklung: Die PORR steigerte sich sowohl bei den Aufträgen wie auch in der Produktionsleistung und liefert ein Top-Ergebnis (EBIT). Eine gute Basis für das kommende Jahr, denn der Auftragspolster liegt weit über dem Wert einer Jahresleistung.

PORR CEO Karl-Heinz Strauss sagt: „Wir haben eine durchgehend starke Leistung erbracht – und das in einem geopolitisch nicht einfachen Umfeld und angesichts einer sich nur langsam erholenden Baukonjunktur.” Dabei konnte die PORR mit innovativen Lösungen und der Flexibilität, die ihre breite Leistungspalette bietet, auf wechselnde Marktanforderungen reagieren. „So haben wir nicht nur spannende Projekte realisiert und unsere Geschäftsfelder, etwa im Gesundheitsbau, erweitert. Wir haben auch mit unserer Aktie einen Höhenflug hingelegt und damit den Aufstieg in den Austrian Trading Index (ATX) geschafft”, freut sich Strauss.

Die Produktionsleistung steigerte sich auf EUR 6.818 Mio. und liegt damit auf einem Rekord-Niveau. Dabei kommen 98,4 % der Leistung aus den sieben Heimmärkten der PORR - Österreich, Deutschland, Schweiz, Polen, Tschechien, Slowakei und Rumänien. Größter Heimmarkt ist weiterhin Österreich.

Der Auftragsbestand der PORR stieg per 31. Dezember um 11,7 % auf EUR 9.539 Mio. und liegt damit weiterhin deutlich über einer Jahresleistung. Großprojekte aus dem Segment Infrastruktur International sowie aus Rumänien, Polen und Tschechien tragen maßgeblich dazu bei. Die Auftragseingänge erhöhten sich ebenso um 14,1 % auf EUR 7.813 Mio. Ausschlaggebend für dieses Wachstum ist vor allem der Tiefbau- und Infrastrukturbereich.

Entwicklung hält 2026 an

Aufgrund weiterer Effizienzsteigerungen erhöhte sich im Geschäftsjahr 2025 das Betriebsergebnis (EBIT) auf satte EUR 197 Mio., was einem Zuwachs von +24 % entspricht. Wesentlicher Faktor für die Ergebnissteigerung war die starke Performance in den Heimmärkten Österreich, Polen und Rumänien. Daraus resultiert eine EBIT-Marge von 3,1 %.

Auf Basis des weiterhin hohen Auftragsbestands sowie der erwarteten Marktentwicklung geht der Vorstand von einer positiven Leistungs-, Umsatz- und Ergebnisentwicklung im Jahr 2026 aus. Unverändert bleibt das langfristige Ziel einer EBIT-Marge von 3,5 % bis 4,0 % bis 2030.

Die finalen Zahlen für das Geschäftsjahr 2025 werden im PORR Geschäfts- und Nachhaltigkeitsbericht 2025 am 26. März 2026 veröffentlicht.

Die Einschätzung des weiteren Geschäftsverlaufs orientiert sich an den aktuellen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sowie an den Chancen und Risiken in den jeweiligen Märkten. Die PORR hat in den letzten zwei Jahren ihre operative Tätigkeit in Katar weitgehend reduziert. Diese beschränkt sich im Wesentlichen auf administrative Restabwicklung. Es wird davon ausgegangen, dass der aktuelle Konflikt im Nahen Osten darauf keinen wesentlichen Einfluss hat. Eine Verschärfung geopolitischer Spannungen, neue Handelshemmnisse oder eine erneute Volatilität an den Finanzmärkten könnten jedoch negative Auswirkungen auf die wirtschaftliche Entwicklung und die Geschäftstätigkeit der PORR haben. Jegliche Prognose ist daher mit Unsicherheiten behaftet.

Vorläufige Zahlen: Alle Daten und Fakten auf einen Blick

Kennzahlen (EUR Mio.) 2025 % ∆ 2024 Produktionsleistung1 6.818 1,0 % 6.747 Auftragsbestand 9.539 11,7 % 8.543 Auftragseingang 7.813 14,1 % 6.846 Umsatz 6.295 1,7 % 6.191 EBIT 197 24 % 158

1 Die Produktionsleistung entspricht den Leistungen aller Gesellschaften sowie Arbeitsgemeinschaften (vollkonsolidiert, at-equity, quotal oder untergeordnet) entsprechend der Höhe der Beteiligung der PORR AG.

Die Presseinformation inklusive Bildmaterial steht Ihnen im PORR Newsroom zum Download zur Verfügung.

