DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Schaeffler auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Schaeffler von 9,20 auf 8,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Quartalszahlen seien durchwachsen ausgefallen, schrieb Christoph Laskawi in seinem am Mittwoch vorliegenden Resümee. Der Ausblick des Auto- und Industriezulieferers auf 2026 habe die Markterwartungen recht deutlich verfehlt./edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / 07:57 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Schaeffler Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,56 % und einem Kurs von 8,02EUR auf Tradegate (04. März 2026, 09:30 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Christoph Laskawi

Analysiertes Unternehmen: Schaeffler

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 8,50

Kursziel alt: 9,20

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



