Rüstungs-Aktie: Dassault im Aufwärtstrieb

Der Nettoumsatz von Dassault stieg um 19 Prozent auf 7,42 Milliarden Euro gegenüber 6,23 Milliarden Euro im Vorjahr.

Der französiche Rüstungshersteller und Flugzeugbauer Dassault Aviation gab am Mittwoch bekannt, dass sein operativer Gewinn im Jahr 2025 auf 635 Millionen Euro gestiegen sei, gegenüber 519 Millionen Euro im Vorjahr. Das entspricht einem Anstieg von 22 Prozent.

Der Gewinn je Aktie liegt bei 13,6 Euro. Es werden 2026 371 Millionen Euro Dividende an die Aktionäre ausgezahlt, das entspricht 4,78 Euro je Aktie. Das entspricht einer Dvidendenrendite von rund 1,35 Prozent, bemessen an dem Kurs im frühen Handel am Mittwoch.

In einer Erklärung prognostizierte der Hersteller der Rafale-Kampfflugzeuge und der Falcon-Businessjets einen Anstieg des Nettoumsatzes auf 8,5 Milliarden Euro im Jahr 2026 sowie die Auslieferung von 28 Rafale- und 40 Falcon-Jets. 2025 wurden 26 Rafale- und 31 Falcon-Jets ausgeliefert, so das Unternehmen.

2025 lag der Auftragsbestand bei 220 Rafale-Kampflugzeugen, wobei 175 exportiert und 45 für Frankreich hergestellt wurden.

"Das militärische, geopolitische und haushaltspolitische Umfeld, verbunden mit Zöllen, schaffen Unsicherheit für die Geschäftstätigkeit. Gleichzeitig schmälert der Steuerdruck die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens," erklärte CEO Eric Trappier in einer Mitteilung.

Die Aktie bewegt sich seit der Veröffentlichung der Geschäftszahlen mit rund 3 Prozent im Plus. Mit einem KGV von rund 22 ist Dassault Aviation moderat bewertet.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

