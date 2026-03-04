    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRobinhood Markets Registered (A) AktievorwärtsNachrichten zu Robinhood Markets Registered (A)

    Tech-Investorin

    1885 Aufrufe 1885 0 Kommentare 0 Kommentare

    Marktturbulenzen? So strukturiert Cathie Wood ihr Portfolio um!

    Tech-Investorin Cathie Wood reagiert auf die jüngsten Marktturbulenzen mit einer massiven Umstrukturierung ihres Portfolios. Das Handelsblatt hat sich die Depot-Rotation im Ark Innovation ETF (ARKK) genauer angeschaut.

    Tech-Investorin - Marktturbulenzen? So strukturiert Cathie Wood ihr Portfolio um!
    Foto: Sipa USA - Sipa USA

    Wie das Handelsblatt berichtet, hat Cathie Wood im Februar das Depot ihres Ark Innovation ETF (ARKK) massiv umgestaltet. Demnach tätigte die Tech-Investorin Käufe und Verkäufe in Höhe von insgesamt mehr als 400 Millionen US-Dollar. Dabei lassen sich drei große Entwicklungen ausmachen.

    1. Neuer Fokus auf Online-Brokerage und Sportwetten!

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Airbnb!
    Short
    140,15€
    Basispreis
    0,44
    Ask
    × 14,62
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    127,43€
    Basispreis
    0,80
    Ask
    × 14,60
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Wood nahm den größten Kauf im Februar in Robinhood vor – eine Position im Wert von fast 58 Millionen US-Dollar. Die Aktie hat seit Jahresbeginn rund 30 Prozent verloren, was Wood als Kaufgelegenheit sieht. Robinhood, mittlerweile auch im Sportwettenmarkt aktiv, möchte sich als Finanz-Super-App etablieren und bietet seinen Nutzern jetzt die Möglichkeit, auf politische, wirtschaftliche und sportliche Ereignisse zu wetten. Ironischerweise entschied sich Wood, ihre Position bei DraftKings, dem führenden Sportwettenanbieter in den USA, komplett zu verkaufen – im Wert von rund 61 Millionen US-Dollar. Analysten sind für beide Unternehmen optimistisch, mit Kurszielen, die noch rund 50 Prozent über den aktuellen Preisen liegen.

    2. Neue Wette auf Figma: Cloud-Design-Software im Visier

    Wood tätigte zudem einen Einstieg in die Figma-Aktien, ein Unternehmen für cloudbasierte Design-Software, das im vergangenen Jahr an die Börse ging. Sie investierte 35 Millionen US-Dollar, als die Aktie unter dem ursprünglichen Ausgabepreis von 33 US-Dollar notierte. Doch die Analysten sind vorsichtiger, da nur drei von elf Experten derzeit die Aktie kaufen empfehlen. Figma könnte sich jedoch als langfristiger Gewinner im Software-Sektor etablieren.

    3. Stärkung der Krypto- und Biotech-Positionen!

    Neben den neuen Engagements baute Wood ihre bestehenden Positionen weiter aus. Insgesamt investierte sie 79 Millionen US-Dollar in Krypto-Unternehmen wie Coinbase und Bullish, sowie in den Stablecoin-Manager Circle. Besonders bei Circle erwies sich ihr Timing als exzellent: Die Aktie stieg um mehr als 60 Prozent seit ihrem Kauf im Februar. Zudem setzte Wood auf Biotech, wobei der Großteil der Investitionen in Tempus AI flossen – einem Unternehmen, das KI im Gesundheitswesen nutzt.

    Das sind die größten Käufe und Verkäufe des Ark Innovation ETF (ARKK) im vergangenen Monat im Detail: 

    Größten Käufe und Verkäufe des Ark Innovation ETF (ARKK) im Februar 2026
    Unternehmen Betrag (Mio. USD) Typ
    Robinhood 57.5 Kauf
    Tempus AI 48.4 Kauf
    Bullish 40.1 Kauf
    Figma 35.3 Kauf
    Coreweave 30.5 Kauf
    Teradyne -123.7 Verkauf
    Airbnb -67.2 Verkauf
    DraftKings -60.9 Verkauf
    Trade Desk -59.0 Verkauf
    PagerDuty -41.4 Verkauf
    Quellen: Handelsblatt, LSEG

     

    Keine Lust auf hohe Order- und Depotgebühren? Dann schnell zu SMARTBROKER+ wechseln: Alle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*. 
    *ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen


    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    Tech-Aktien schwanken – 3 Versorger mit Rückenwind
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
    11 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Tech-Investorin Marktturbulenzen? So strukturiert Cathie Wood ihr Portfolio um! Tech-Investorin Cathie Wood reagiert auf die jüngsten Marktturbulenzen mit einer massiven Umstrukturierung ihres Portfolios. Das Handelsblatt hat sich die Depot-Rotation im Ark Innovation ETF (ARKK) genauer angeschaut.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     