Marktturbulenzen? So strukturiert Cathie Wood ihr Portfolio um!

Wie das Handelsblatt berichtet, hat Cathie Wood im Februar das Depot ihres Ark Innovation ETF (ARKK) massiv umgestaltet. Demnach tätigte die Tech-Investorin Käufe und Verkäufe in Höhe von insgesamt mehr als 400 Millionen US-Dollar. Dabei lassen sich drei große Entwicklungen ausmachen.

Wood nahm den größten Kauf im Februar in Robinhood vor – eine Position im Wert von fast 58 Millionen US-Dollar. Die Aktie hat seit Jahresbeginn rund 30 Prozent verloren, was Wood als Kaufgelegenheit sieht. Robinhood, mittlerweile auch im Sportwettenmarkt aktiv, möchte sich als Finanz-Super-App etablieren und bietet seinen Nutzern jetzt die Möglichkeit, auf politische, wirtschaftliche und sportliche Ereignisse zu wetten. Ironischerweise entschied sich Wood, ihre Position bei DraftKings, dem führenden Sportwettenanbieter in den USA, komplett zu verkaufen – im Wert von rund 61 Millionen US-Dollar. Analysten sind für beide Unternehmen optimistisch, mit Kurszielen, die noch rund 50 Prozent über den aktuellen Preisen liegen.

2. Neue Wette auf Figma: Cloud-Design-Software im Visier

Wood tätigte zudem einen Einstieg in die Figma-Aktien, ein Unternehmen für cloudbasierte Design-Software, das im vergangenen Jahr an die Börse ging. Sie investierte 35 Millionen US-Dollar, als die Aktie unter dem ursprünglichen Ausgabepreis von 33 US-Dollar notierte. Doch die Analysten sind vorsichtiger, da nur drei von elf Experten derzeit die Aktie kaufen empfehlen. Figma könnte sich jedoch als langfristiger Gewinner im Software-Sektor etablieren.

3. Stärkung der Krypto- und Biotech-Positionen!

Neben den neuen Engagements baute Wood ihre bestehenden Positionen weiter aus. Insgesamt investierte sie 79 Millionen US-Dollar in Krypto-Unternehmen wie Coinbase und Bullish, sowie in den Stablecoin-Manager Circle. Besonders bei Circle erwies sich ihr Timing als exzellent: Die Aktie stieg um mehr als 60 Prozent seit ihrem Kauf im Februar. Zudem setzte Wood auf Biotech, wobei der Großteil der Investitionen in Tempus AI flossen – einem Unternehmen, das KI im Gesundheitswesen nutzt.

Das sind die größten Käufe und Verkäufe des Ark Innovation ETF (ARKK) im vergangenen Monat im Detail:

Größten Käufe und Verkäufe des Ark Innovation ETF (ARKK) im Februar 2026 Unternehmen Betrag (Mio. USD) Typ Robinhood 57.5 Kauf Tempus AI 48.4 Kauf Bullish 40.1 Kauf Figma 35.3 Kauf Coreweave 30.5 Kauf Teradyne -123.7 Verkauf Airbnb -67.2 Verkauf DraftKings -60.9 Verkauf Trade Desk -59.0 Verkauf PagerDuty -41.4 Verkauf Quellen: Handelsblatt, LSEG

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



