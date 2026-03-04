    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSAP AktievorwärtsNachrichten zu SAP

    Dax startet leichten Erholungsversuch - Nervosität bleibt

    Foto: Frankfurter Börse, via dts Nachrichtenagentur
    Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Mittwochmorgen nach den heftigen Verlusten der vergangenen Tage mit einem leichten Plus in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 23.875 Punkten berechnet, und damit 0,4 Prozent über dem Schlussniveau vom Vortag. An der Spitze der Kursliste rangierten SAP, Infineon und die Münchener Rück, am Ende Adidas, Bayer und Continental.

    "Unter den Anlegern wird die Nervosität größer", sagte Thomas Altmann von QC Partners. "Und auch die Zahl derer, die ihre Aktien abstoßen wollen oder müssen, wird größer. Beim Dax lag das Handelsvolumen gestern 67 Prozent über dem Zwölf-Monats-Durchschnitt." Dabei hat der Dax gestern sowohl die psychologisch wichtige 24.000-Punkte-Marke als auch seine 200-Tage-Linie gerissen. Viele Anleger und auch viele technische Modelle orientieren sich bei ihren Entscheidungen an der 200-Tage-Linie. "Von daher dürfte dieses Unterschreiten gestern viele aus dem Markt gedrückt haben", so Altmann.

    Die europäische Gemeinschaftswährung war am Mittwochmorgen etwas stärker: Ein Euro kostete 1,1618 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8607 Euro zu haben.

    Der Ölpreis stieg unterdessen stark: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 9 Uhr deutscher Zeit 83,86 US-Dollar; das waren 3,0 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.


    Verfasst von Redaktion dts
