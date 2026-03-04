JEFFERIES stuft CONTINENTAL AG auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Continental nach Zahlen zum vierten Quartal mit einem Kursziel von 75 Euro auf "Buy" belassen. Die Zielkorridore des Unternehmens für Umsatz und Marge im Reifensegment in diesem Jahr implizierten bei den jeweiligen Mittelwerten ein operatives Ergebnis (Ebit) von 1,9 Milliarden Euro, schrieb Michael Aspinall in seiner ersten Reaktion am Mittwoch. Das wären fünf Prozent weniger als die Konsensschätzung von 2 Milliarden Euro. Er rechnet nach dem guten Lauf der Aktien mit einer Konsolidierung./rob/bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 02:33 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / 02:33 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Continental Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,20 % und einem Kurs von 65,88EUR auf Tradegate (04. März 2026, 09:33 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Michael Aspinall

Analysiertes Unternehmen: CONTINENTAL AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 75

Kursziel alt: 75

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



