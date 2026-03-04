    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsWarner Bros. Discovery (A) AktievorwärtsNachrichten zu Warner Bros. Discovery (A)
    Hollywood arbeitet an 'Game of Thrones'-Kinofilm

    Für Sie zusammengefasst
    • Warner Bros. plant Film über Aegon I Eroberung
    • Beau Willimon als Produzent und Drehbuchautor.
    • Umsetzung ungewiss wegen Paramount Skydance...
    Hollywood arbeitet an 'Game of Thrones'-Kinofilm
    Foto: Arne Dedert - DPA

    BERLIN (dpa-AFX) - Das Filmstudio Warner Bros. hat einem Bericht zufolge einen Kinofilm zur Erfolgsserie "Game of Thrones" in Arbeit. Wie das US-Branchenblatt "The Hollywood Reporter" berichtet, ist Produzent und Drehbuchautor Beau Willimon, der die Arbeiten an der Netflix-Erfolgsserie "House of Cards" leitete, mit der Umsetzung betraut.

    Das Magazin hatte kürzlich in einer Titelgeschichte mit "Game of Thrones"-Erfinder George R. R. Martin angedeutet, dass es einen solchen Film geben könne. Auch der Sender HBO entwickele eine neue Serie. In dem Kinofilm soll es um die Eroberung von Westeros durch Targaryen-König Aegon I gehen, der die Targaryen-Dynastie in den Sieben Königslanden begründete. Ob das Projekt umgesetzt wird, soll angesichts der milliardenschweren Übernahme durch Paramount Skydance aber noch nicht komplett sicher sein.

    Neuer Serienableger startete im Januar

    George R. R. Martin schuf mit seiner mehrbändigen Fantasy-Saga die Romanvorlage für die Kultserie "Game of Thrones" über Intrigen und Drachen. Seine Bücher waren die Grundlage für einen der größten Hypes der TV-Geschichte. Seit Januar läuft bei HBO Max der neue Serienableger "A Knight of the Seven Kingdoms".

    Die sechs Folgen über die Abenteuer von Ritter Ser Duncan dem Großen und seinem Knappen Egg sollen rund 90 Jahre vor den Ereignissen der Originalserie spielen und beruhen auf Martins Trilogie "Der Heckenritter von Westeros: Das Urteil der Sieben"./fdu/DP/zb

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Warner Bros. Discovery (A) Aktie

    Die Warner Bros. Discovery (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,03 % und einem Kurs von 24,01 auf Tradegate (04. März 2026, 09:30 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Warner Bros. Discovery (A) Aktie um -1,41 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,22 %.

    Die Marktkapitalisierung von Warner Bros. Discovery (A) bezifferte sich zuletzt auf 59,52 Mrd..




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
