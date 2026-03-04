Diesel springt am Morgen über die 2-Euro-Marke

Die Shell Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,27 % und einem Kurs von 5,609 auf Tradegate (04. März 2026, 09:43 Uhr) gehandelt.

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der bundesweite Dieselpreis ist infolge der Verwerfungen durch den Iran-Krieg auf mehr als zwei Euro geklettert. In der morgendlichen Preisspitze um 7.15 Uhr ermittelte der ADAC einen bundesweiten Durchschnittspreis von 2,054 Euro pro Liter, wie er auf Nachfrage mitteilt./ruc/DP/stw

Handeln Sie Ihre Einschätzung zu TotalEnergies!

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Shell Aktie um +3,60 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,37 %.

Die Marktkapitalisierung von Shell bezifferte sich zuletzt auf 200,08 Mrd..

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 33,75GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 28,00GBP und das höchste Kursziel liegt bei 40,00GBP was eine Bandbreite von -20,88 %/+13,03 % bedeutet.



