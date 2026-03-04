Deutsche Börse-(Turbo)-Calls mit 200% Gewinn und Chance auf mehr

Wegen der nach wie vor günstigen Bewertung der Aktie bekräftigten die Experten von Jefferies & Company mit einem von 240 auf 270 Euro angehobenen Kursziel ihre Kaufempfehlung für die Aktie. Kann die Aktie in den nächsten Wochen ihre Aufwärtsbewegung auf 255 Euro fortsetzen, dann wird sich auch jetzt noch eine Investition in Long-Hebelprodukten bezahlt machen.

Die Deutsche Börse-Aktie (ISIN: DE0005810055) zählt zu den wenigen Werten im DAX, die sich mit einer Wertsteigerung von 17 Prozent innerhalb des vergangenen Monats dem schwachen Trend des Gesamtmarktes eindrucksvoll entgegenstemmen konnte. Wer beispielsweise am 13.2.26 bei einem Deutsche-Börse-Aktienkurs von 210,50 Euro in die an dieser Stelle präsentierten Long-Hebelprodukte investiert hat, kann sich beim aktuellen Aktienkurs von 239,80 Euro bereits über Kursgewinne von bis zu 200 Prozent erfreuen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 245 Euro

Der BNP Paribas-Call-Optionsschein auf die Deutsche Börse-Aktie mit Basispreis bei 245 Euro, Bewertungstag 19.6.26, BV 0,1, ISIN: DE000PJ6LPY3, wurde beim Aktienkurs von 239,80 Euro mit 1,05 – 1,06 Euro gehandelt.

Wenn die Deutsche Börse-Aktie innerhalb des nächsten Monats wieder auf 255 Euro zulegen kann, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 1,93 Euro (+82 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 226,537 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die Deutsche Börse-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 226,537 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MN4DNL4, wurde beim Aktienkurs von 239,80 Euro mit 1,38 – 1,39 Euro quotiert.

Kann sich die Deutsche Börse-Aktie auf 255 Euro steigern, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls – unter der Voraussetzung, dass der Aktienkurs zuvor nicht auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 2,84 Euro (+104 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 219,072 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Deutsche Börse-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 219,072 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000WA0S302, wurde beim Aktienkurs von 239,80 Euro mit 2,11 – 2,12 Euro gehandelt.

Bei einem Kursanstieg der Deutsche Börse-Aktie auf 255 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 3,59 Euro (+69 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Deutsche Börse-Aktien oder von Hebelprodukten auf Deutsche Börse-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.