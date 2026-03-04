    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsKommentarevorwärtsNachricht

    Tradingchance

    57 Aufrufe 57 0 Kommentare 0 Kommentare

    Deutsche Börse-(Turbo)-Calls mit 200% Gewinn und Chance auf mehr

    Kann die Aktie in den nächsten Wochen ihre Aufwärtsbewegung auf 255 Euro fortsetzen, dann wird sich auch jetzt noch eine Investition in Long-Hebelprodukten bezahlt machen.

    Die Deutsche Börse-Aktie (ISIN: DE0005810055) zählt zu den wenigen Werten im DAX, die sich mit einer Wertsteigerung von 17 Prozent innerhalb des vergangenen Monats dem schwachen Trend des Gesamtmarktes eindrucksvoll entgegenstemmen konnte. Wer beispielsweise am 13.2.26 bei einem Deutsche-Börse-Aktienkurs von 210,50 Euro in die an dieser Stelle präsentierten Long-Hebelprodukte investiert hat, kann sich beim aktuellen Aktienkurs von 239,80 Euro bereits über Kursgewinne von bis zu 200 Prozent erfreuen.

    Wegen der nach wie vor günstigen Bewertung der Aktie bekräftigten die Experten von Jefferies & Company mit einem von 240 auf 270 Euro angehobenen Kursziel ihre Kaufempfehlung für die Aktie. Kann die Aktie in den nächsten Wochen ihre Aufwärtsbewegung auf 255 Euro fortsetzen, dann wird sich auch jetzt noch eine Investition in Long-Hebelprodukten bezahlt machen.

    Call-Optionsschein mit Basispreis bei 245 Euro 

    Der BNP Paribas-Call-Optionsschein auf die Deutsche Börse-Aktie mit Basispreis bei 245 Euro, Bewertungstag 19.6.26, BV 0,1, ISIN: DE000PJ6LPY3, wurde beim Aktienkurs von 239,80 Euro mit 1,05 – 1,06 Euro gehandelt.

    Wenn die Deutsche Börse-Aktie innerhalb des nächsten Monats wieder auf 255 Euro zulegen kann, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 1,93 Euro (+82 Prozent) erhöhen.

    Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 226,537 Euro   

    Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die Deutsche Börse-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 226,537 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MN4DNL4, wurde beim Aktienkurs von 239,80 Euro mit 1,38 – 1,39 Euro quotiert.

    Kann sich die Deutsche Börse-Aktie auf 255 Euro steigern, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls – unter der Voraussetzung, dass der Aktienkurs zuvor nicht auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 2,84 Euro (+104 Prozent) erhöhen.

    Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 219,072 Euro   

    Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Deutsche Börse-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 219,072 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000WA0S302, wurde beim Aktienkurs von 239,80 Euro mit 2,11 – 2,12 Euro gehandelt.

    Bei einem Kursanstieg der Deutsche Börse-Aktie auf 255 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 3,59 Euro (+69 Prozent) befinden.

    Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Deutsche Börse-Aktien oder von Hebelprodukten auf Deutsche Börse-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

     





    Autor
    Walter Kozubek
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Walter Kozubek ist Fachbuchautor* sowie Herausgeber des ZertifikateReports und HebelprodukteReports. Die kostenlosen PDF-Newsletter erscheinen wöchentlich. Weitere Infos: www.zertifikatereport.de und www.hebelprodukte.de. *Werbelink

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von Walter Kozubek
    Tradingchance Deutsche Börse-(Turbo)-Calls mit 200% Gewinn und Chance auf mehr Angehobenes Kursziel
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     