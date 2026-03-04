Besonders beachtet!
Bayer Aktie fällt auf 36,98€ - 04.03.2026
Am 04.03.2026 ist die Bayer Aktie, bisher, um -1,91 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Bayer Aktie.
Bayer ist ein führendes Life-Science-Unternehmen, das sich auf Gesundheit und Ernährung spezialisiert hat. Es bietet Pharmazeutika, Pflanzenschutzmittel und Saatgut an. Bayer hat eine starke Marktstellung und konkurriert mit Unternehmen wie BASF, Syngenta und Pfizer. Ein Alleinstellungsmerkmal ist seine Innovationskraft in Forschung und Entwicklung.
Bayer Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 04.03.2026
Am heutigen Handelstag musste die Bayer Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -1,91 % im Minus. Der Kursrückgang der Bayer Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -6,63 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -1,91 % im Minus. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?
Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Bayer in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +7,99 % bestehen.
Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -12,65 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -18,20 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -0,49 % verloren.
Bayer Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-12,65 %
|1 Monat
|-18,20 %
|3 Monate
|+7,99 %
|1 Jahr
|+55,36 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zur Bayer Aktie
Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um Bayer-Aktie vor allem um Kursentwicklung, Bewertung, Fundamentaldaten und charttechnische Perspektiven: Der Kurs ist deutlich gefallen, einige sehen eine Nachkaufchance, andere warnen vor Insolvenzspekulationen und hohen Verschuldungsrisiken (US-Exposure, Rechtsrisiken). Technisch existieren Widerstände und kein klarer Aufwärtstrend, während auf Zahlen, Ergebnisse und die Telefonkonferenz gewartet wird.
Zur Bayer Diskussion
Informationen zur Bayer Aktie
Es gibt 982 Mio. Bayer Aktien. Damit ist das Unternehmen 36,34 Mrd. € wert.
Dax startet leichten Erholungsversuch - Nervosität bleibt
Der Dax ist am Mittwochmorgen nach den heftigen Verlusten der vergangenen Tage mit einem leichten Plus in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 23.875 Punkten berechnet, und …
Bayer mit Milliardenverlust: Rechtsstreitigkeiten reißen Konzern ins Minus
Bayer hat neue Geschäftszahlen vorgelegt und wegen milliardenschwerer US-Rechtsstreitigkeiten erneut einen hohen Verlust ausgewiesen.
Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von BASF, Novartis und Co.
BASF, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,26 %. Novartis notiert im Minus, mit -0,85 %. Pfizer notiert im Minus, mit -0,33 %. Sanofi verliert -0,39 % Roche Holding notiert im Minus, mit -0,62 %.
Bayer Aktie jetzt kaufen?
Ob die Bayer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Bayer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.