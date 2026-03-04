Bayer Aktie fällt auf 36,98€ - 04.03.2026

Am heutigen Handelstag musste die Bayer Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -1,91 % im Minus. Der Kursrückgang der Bayer Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -6,63 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -1,91 % im Minus. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Bayer ist ein führendes Life-Science-Unternehmen, das sich auf Gesundheit und Ernährung spezialisiert hat. Es bietet Pharmazeutika, Pflanzenschutzmittel und Saatgut an. Bayer hat eine starke Marktstellung und konkurriert mit Unternehmen wie BASF, Syngenta und Pfizer. Ein Alleinstellungsmerkmal ist seine Innovationskraft in Forschung und Entwicklung.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Bayer in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +7,99 % bestehen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -12,65 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -18,20 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -0,49 % verloren.

Bayer Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -12,65 % 1 Monat -18,20 % 3 Monate +7,99 % 1 Jahr +55,36 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Bayer Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um Bayer-Aktie vor allem um Kursentwicklung, Bewertung, Fundamentaldaten und charttechnische Perspektiven: Der Kurs ist deutlich gefallen, einige sehen eine Nachkaufchance, andere warnen vor Insolvenzspekulationen und hohen Verschuldungsrisiken (US-Exposure, Rechtsrisiken). Technisch existieren Widerstände und kein klarer Aufwärtstrend, während auf Zahlen, Ergebnisse und die Telefonkonferenz gewartet wird.

Informationen zur Bayer Aktie

Es gibt 982 Mio. Bayer Aktien. Damit ist das Unternehmen 36,34 Mrd. € wert.

Der Dax ist am Mittwochmorgen nach den heftigen Verlusten der vergangenen Tage mit einem leichten Plus in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 23.875 Punkten berechnet, und …

Bayer hat neue Geschäftszahlen vorgelegt und wegen milliardenschwerer US-Rechtsstreitigkeiten erneut einen hohen Verlust ausgewiesen.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von BASF, Novartis und Co.

BASF, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,26 %. Novartis notiert im Minus, mit -0,85 %. Pfizer notiert im Minus, mit -0,33 %. Sanofi verliert -0,39 % Roche Holding notiert im Minus, mit -0,62 %.

Bayer Aktie jetzt kaufen?

Ob die Bayer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit.