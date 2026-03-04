    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHugo Boss AktievorwärtsNachrichten zu Hugo Boss

    Hugo Boss - Aktie zeigt Schwäche - 04.03.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Hugo Boss Aktie bisher Verluste von -3,47 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Hugo Boss Aktie.

    Foto: Cerib - stock.adobe.com

    Hugo Boss ist ein führendes Modeunternehmen im Premiumsegment, bekannt für hochwertige Anzüge und elegante Designs. Es konkurriert mit Marken wie Armani und Burberry und hebt sich durch präzise Schneiderkunst und innovative Kollektionen ab.

    Hugo Boss Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 04.03.2026

    Einen schwachen Börsentag erlebt die Hugo Boss Aktie. Sie fällt um -3,47 % auf 35,07. Die Talfahrt der Hugo Boss Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,95 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 35,07, mit einem Minus von -3,47 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Hugo Boss in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +2,46 % bestehen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Hugo Boss Aktie damit um -6,50 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +3,76 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Hugo Boss -0,33 % verloren.

    Hugo Boss Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -6,50 %
    1 Monat +3,76 %
    3 Monate +2,46 %
    1 Jahr -15,55 %

    Informationen zur Hugo Boss Aktie

    Es gibt 70 Mio. Hugo Boss Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,47 Mrd. € wert.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Kering, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,42 %. Moncler notiert im Minus, mit -1,28 %.

    Hugo Boss Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Hugo Boss Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Hugo Boss Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Hugo Boss

    -3,47 %
    -6,50 %
    +3,76 %
    +2,46 %
    -15,55 %
    -45,01 %
    +10,95 %
    -33,75 %
    -5,73 %
    ISIN:DE000A1PHFF7WKN:A1PHFF



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



