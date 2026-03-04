Spritpreise steigen nach Kriegsausbruch im Iran massiv

München (dts Nachrichtenagentur) - Die Kraftstoffpreise an den Tankstellen in Deutschland sind nach dem Kriegsausbruch im Iran massiv gestiegen.Ein Liter Super E10 kostete am Dienstag im bundesweiten Mittel 1,897 Euro und damit satte 12,1 Cent mehr als vor einer Woche, wie eine Sprecherin des ADAC am Mittwoch der dts Nachrichtenagentur mitteilte. Der Dieselpreis lag unterdessen durchschnittlich bei 1,917 Euro, das waren sogar 17,7 Cent mehr im Wochenvergleich.Schon in der Vorwoche und damit vor dem Kriegsausbruch hatten die Preise einen neuen Höchststand seit 2024 erreicht. Durch die Eskalation inklusive der Sperrung der für den weltweiten Ölhandel wichtigen Straße von Hormus sind die Energiepreise aber weiter unter Druck geraten. Und ein Ende des Preisanstiegs ist vorerst nicht in Sicht, am Mittwochmorgen wurde an vielen Tankstellen auch die Marke von 2 Euro bei Diesel und E10 gerissen.