    CK Hutchison Holdings Aktie weiter auf Talfahrt - 04.03.2026

    Am heutigen Handelstag muss die CK Hutchison Holdings Aktie bisher Verluste von -4,82 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der CK Hutchison Holdings Aktie.

    CK Hutchison Holdings aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 04.03.2026

    Die CK Hutchison Holdings Aktie ist bisher um -4,82 % auf 6,5100 gefallen. Das sind -0,3300  weniger als am letzten Handelstag. Der Kursrückgang der CK Hutchison Holdings Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,26 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -4,82 % im Minus. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von CK Hutchison Holdings in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +2,55 % bestehen.

    Allein seit letzter Woche ist die CK Hutchison Holdings Aktie damit um -3,18 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,66 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei CK Hutchison Holdings auf +9,82 %.

    CK Hutchison Holdings Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -3,18 %
    1 Monat -7,66 %
    3 Monate +2,55 %
    1 Jahr +38,48 %

    Informationen zur CK Hutchison Holdings Aktie

    Es gibt 4 Mrd. CK Hutchison Holdings Aktien. Damit ist das Unternehmen 24,93 Mrd. € wert.

    CK Hutchison Holdings Aktie jetzt kaufen?


    Ob die CK Hutchison Holdings Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur CK Hutchison Holdings Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    ISIN:KYG217651051WKN:A14QAZ



