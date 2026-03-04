CK Hutchison Holdings Aktie weiter auf Talfahrt - 04.03.2026

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von CK Hutchison Holdings in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +2,55 % bestehen.

Die CK Hutchison Holdings Aktie ist bisher um -4,82 % auf 6,5100€ gefallen. Das sind -0,3300 € weniger als am letzten Handelstag. Der Kursrückgang der CK Hutchison Holdings Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,26 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -4,82 % im Minus. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Allein seit letzter Woche ist die CK Hutchison Holdings Aktie damit um -3,18 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,66 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei CK Hutchison Holdings auf +9,82 %.

CK Hutchison Holdings Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -3,18 % 1 Monat -7,66 % 3 Monate +2,55 % 1 Jahr +38,48 %

Informationen zur CK Hutchison Holdings Aktie

Es gibt 4 Mrd. CK Hutchison Holdings Aktien. Damit ist das Unternehmen 24,93 Mrd. € wert.

CK Hutchison Holdings Aktie jetzt kaufen?

Ob die CK Hutchison Holdings Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur CK Hutchison Holdings Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.