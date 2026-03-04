Novo-Aktie taumelt in den USA – Europa kauft

Die FDA-Rüge setzte die Aktie im US-Handel zunächst unter Druck, sodass sie rund 3 Prozent tiefer schloss. An der Heimatbörse in Kopenhagen reagierten Anleger am Mittwoch jedoch deutlich gelassener und schickten das Papier knapp 4 Prozent nach oben. Solche gegenläufigen Bewegungen zwischen US-Handel und europäischem Heimatmarkt sind nicht ungewöhnlich, da Investoren regulatorische Schlagzeilen unterschiedlich bewerten.

Die US-Arzneimittelbehörde FDA erhöht den Druck auf Novo Nordisk und nimmt erneut die Werbung für eines der wichtigsten Medikamente des Konzerns ins Visier. Die Behörde hat den dänischen Pharmariesen wegen eines Werbespots für sein Blockbuster-Diabetesmittel Ozempic abgemahnt und dem Unternehmen vorgeworfen, falsche und irreführende Aussagen über die Vorteile des Präparats gemacht zu haben.

In einem Schreiben vom 26. Februar erklärte die FDA, der Online-Werbespot stelle die zugelassenen Anwendungsgebiete von Ozempic falsch dar und suggeriere, das Medikament sei anderen GLP-1-Präparaten zur Behandlung von Typ-2-Diabetes überlegen. Die Behörde kritisierte zudem, der Spot erwecke den Eindruck, dass grundsätzlich alle Patienten mit Typ-2-Diabetes für sämtliche Indikationen infrage kämen. Tatsächlich gelten einige der zugelassenen Vorteile nur für Patienten mit zusätzlichen Erkrankungen wie Herz-Kreislauf-Leiden oder chronischer Nierenerkrankung.

Auch die Gestaltung der Werbung steht im Fokus der Aufseher. Komödiantische Elemente, darunter Szenen, in denen Ozempic mit anderen GLP-1-Medikamenten verglichen wird, könnten laut FDA den Eindruck erwecken, konkurrierende Präparate hätten keine relevanten Vorteile.

Novo Nordisk muss nun innerhalb von 15 Werktagen schriftlich reagieren, eine Liste ähnlicher Werbemaßnahmen vorlegen und darlegen, wie diese angepasst oder eingestellt werden sollen. Das Unternehmen bestätigte den Vorgang. "Novo Nordisk hat ein 'Untitled Letter' von der FDA erhalten, das eine Werbekampagne für Ozempic betrifft", erklärte Sprecherin Liz Skrbkova. "Wir nehmen alle regulatorischen Rückmeldungen sehr ernst und sind dabei, auf die FDA zu reagieren, um deren Bedenken hinsichtlich der Präsentation der Werbung auszuräumen."

Es ist bereits die zweite Abmahnung innerhalb weniger Wochen. Anfang Februar hatte die FDA einen TV-Spot für das Abnehmmedikament Wegovy wegen irreführender Aussagen beanstandet.

Der Schritt ist Teil einer breiteren Offensive der Aufsichtsbehörde gegen irreführende Werbung rund um den boomenden Markt für GLP-1-Medikamente. Parallel verschickte die FDA 30 Warnschreiben an Telemedizin-Unternehmen, die individuell hergestellte Versionen dieser Wirkstoffe vermarkten. Einige Anbieter hätten ihre Produkte als identisch mit zugelassenen Medikamenten dargestellt oder verschleiert, woher die Präparate stammen.

Die Maßnahmen trafen unter anderem Telemedizinanbieter wie Hims & Hers. Deren Aktie geriet nach den Schreiben unter Druck und fiel um 4 Prozent auf 15,82 US-Dollar.

FDA-Kommissar Marty Makary machte deutlich, dass die Behörde künftig härter durchgreifen will. "Es ist eine neue Ära der Durchsetzung", erklärte er und warnte Unternehmen davor, "das Zulassungsverfahren der FDA zu umgehen, indem sie individuell hergestellte Medikamente in großem Umfang vermarkten".

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



