    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNovo Nordisk AktievorwärtsNachrichten zu Novo Nordisk

    FDA greift Ozempic an

    373 Aufrufe 373 0 Kommentare 0 Kommentare

    Novo-Aktie taumelt in den USA – Europa kauft

    Die US-Arzneimittelbehörde rügt Novo Nordisk wegen irreführender Werbung. Während die Aktie in New York rund 3 Prozent verliert, greifen Investoren in Kopenhagen wieder zu.

    FDA greift Ozempic an - Novo-Aktie taumelt in den USA – Europa kauft
    Foto: Richard Drew - AP

    Die US-Arzneimittelbehörde FDA erhöht den Druck auf Novo Nordisk und nimmt erneut die Werbung für eines der wichtigsten Medikamente des Konzerns ins Visier. Die Behörde hat den dänischen Pharmariesen wegen eines Werbespots für sein Blockbuster-Diabetesmittel Ozempic abgemahnt und dem Unternehmen vorgeworfen, falsche und irreführende Aussagen über die Vorteile des Präparats gemacht zu haben.

    Die FDA-Rüge setzte die Aktie im US-Handel zunächst unter Druck, sodass sie rund 3 Prozent tiefer schloss. An der Heimatbörse in Kopenhagen reagierten Anleger am Mittwoch jedoch deutlich gelassener und schickten das Papier knapp 4 Prozent nach oben. Solche gegenläufigen Bewegungen zwischen US-Handel und europäischem Heimatmarkt sind nicht ungewöhnlich, da Investoren regulatorische Schlagzeilen unterschiedlich bewerten.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Novo-Nordisk AS!
    Long
    218,63€
    Basispreis
    0,50
    Ask
    × 12,97
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    249,47€
    Basispreis
    1,56
    Ask
    × 12,91
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    In einem Schreiben vom 26. Februar erklärte die FDA, der Online-Werbespot stelle die zugelassenen Anwendungsgebiete von Ozempic falsch dar und suggeriere, das Medikament sei anderen GLP-1-Präparaten zur Behandlung von Typ-2-Diabetes überlegen. Die Behörde kritisierte zudem, der Spot erwecke den Eindruck, dass grundsätzlich alle Patienten mit Typ-2-Diabetes für sämtliche Indikationen infrage kämen. Tatsächlich gelten einige der zugelassenen Vorteile nur für Patienten mit zusätzlichen Erkrankungen wie Herz-Kreislauf-Leiden oder chronischer Nierenerkrankung.

    Auch die Gestaltung der Werbung steht im Fokus der Aufseher. Komödiantische Elemente, darunter Szenen, in denen Ozempic mit anderen GLP-1-Medikamenten verglichen wird, könnten laut FDA den Eindruck erwecken, konkurrierende Präparate hätten keine relevanten Vorteile.

    Novo Nordisk muss nun innerhalb von 15 Werktagen schriftlich reagieren, eine Liste ähnlicher Werbemaßnahmen vorlegen und darlegen, wie diese angepasst oder eingestellt werden sollen. Das Unternehmen bestätigte den Vorgang. "Novo Nordisk hat ein 'Untitled Letter' von der FDA erhalten, das eine Werbekampagne für Ozempic betrifft", erklärte Sprecherin Liz Skrbkova. "Wir nehmen alle regulatorischen Rückmeldungen sehr ernst und sind dabei, auf die FDA zu reagieren, um deren Bedenken hinsichtlich der Präsentation der Werbung auszuräumen."

    Es ist bereits die zweite Abmahnung innerhalb weniger Wochen. Anfang Februar hatte die FDA einen TV-Spot für das Abnehmmedikament Wegovy wegen irreführender Aussagen beanstandet.

    Der Schritt ist Teil einer breiteren Offensive der Aufsichtsbehörde gegen irreführende Werbung rund um den boomenden Markt für GLP-1-Medikamente. Parallel verschickte die FDA 30 Warnschreiben an Telemedizin-Unternehmen, die individuell hergestellte Versionen dieser Wirkstoffe vermarkten. Einige Anbieter hätten ihre Produkte als identisch mit zugelassenen Medikamenten dargestellt oder verschleiert, woher die Präparate stammen.

    Die Maßnahmen trafen unter anderem Telemedizinanbieter wie Hims & Hers. Deren Aktie geriet nach den Schreiben unter Druck und fiel um 4 Prozent auf 15,82 US-Dollar.

    FDA-Kommissar Marty Makary machte deutlich, dass die Behörde künftig härter durchgreifen will. "Es ist eine neue Ära der Durchsetzung", erklärte er und warnte Unternehmen davor, "das Zulassungsverfahren der FDA zu umgehen, indem sie individuell hergestellte Medikamente in großem Umfang vermarkten".

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    Favoritenwechsel - diese 5 Werte sollten Anleger im Depot haben!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    FDA greift Ozempic an Novo-Aktie taumelt in den USA – Europa kauft Die US-Arzneimittelbehörde rügt Novo Nordisk wegen irreführender Werbung. Während die Aktie in New York rund 3 Prozent verliert, greifen Investoren in Kopenhagen wieder zu.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     