Börsenstart Europa - 04.03. - FTSE Athex 20 stark +3,14 %

Der MDAX bewegt sich bei 29.890,65 PKT und fällt um -0,70 %. Top-Werte: Kion Group +2,66 %, AIXTRON +2,37 %, RENK Group +1,69 % Flop-Werte: Redcare Pharmacy -14,49 %, Hugo Boss -3,40 %, AUTO1 Group -2,82 %

Der DAX steht bei 23.837,33 PKT und verliert bisher -0,77 %. Top-Werte: Daimler Truck Holding +1,46 %, Rheinmetall +1,02 %, Henkel VZ +0,80 % Flop-Werte: adidas -8,39 %, Bayer -2,35 %, Continental -2,21 %

Der TecDAX steht aktuell (09:45:11) bei 3.655,01 PKT und fällt um -0,30 %.

Top-Werte: AIXTRON +2,37 %, Nordex +0,95 %, SUESS MicroTec +0,84 %

Flop-Werte: SILTRONIC AG -2,24 %, IONOS Group -1,48 %, TeamViewer -1,24 %

Der E-Stoxx 50 steht aktuell (09:45:08) bei 5.776,48 PKT und fällt um -0,75 %.

Top-Werte: DANONE +2,15 %, Rheinmetall +1,02 %, Wolters Kluwer +1,02 %

Flop-Werte: adidas -8,39 %, BNP Paribas (A) -2,70 %, Bayer -2,35 %

Der ATX steht aktuell (09:43:00) bei 5.387,09 PKT und fällt um -0,52 %.

Top-Werte: voestalpine +1,11 %, AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +0,43 %, Andritz +0,32 %

Flop-Werte: Lenzing -2,79 %, Wienerberger -2,68 %, Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment -2,11 %

Der SMI steht bei 13.485,46 PKT und verliert bisher -0,50 %.

Top-Werte: Logitech International +0,18 %, Nestle +0,17 %, Alcon +0,13 %

Flop-Werte: UBS Group -2,45 %, Sika -1,97 %, Kuehne + Nagel International -1,95 %

Der CAC 40 steht bei 8.113,86 PKT und verliert bisher -0,83 %.

Top-Werte: DANONE +2,15 %, TotalEnergies +0,98 %, L'Oreal +0,36 %

Flop-Werte: Renault -2,92 %, BNP Paribas (A) -2,70 %, Kering -2,24 %

Der OMX Stockholm 30 bewegt sich bei 3.092,74 PKT und fällt um -0,55 %.

Top-Werte: SSAB Registered (A) +1,28 %, Tele2 (B) +0,82 %, Volvo Registered (B) +0,56 %

Flop-Werte: Sandvik -2,36 %, Alfa Laval -1,23 %, ABB -1,19 %

Der FTSE Athex 20 bewegt sich bei 5.250,00 PKT und steigt um +3,14 %.

Top-Werte: Athens Water Supply and Sewerage Company +12,76 %, Hellenic Telecommunications Organizations +2,16 %, HOLDING Company ADMIE (IPTO) +1,32 %

Flop-Werte: Greek Organisation of Football Prognostics Opap -1,92 %, GEK Terna Holding Real Estate Construction -0,99 %, Jumbo -0,70 %