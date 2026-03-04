    StartseitevorwÃ¤rtsAktienvorwÃ¤rtsBilfinger AktievorwÃ¤rtsNachrichten zu Bilfinger

    ROUNDUP

    Bilfinger will operativ noch besser werden - Dividende soll steigen

    Foto: Uwe Anspach - dpa

    MANNHEIM (dpa-AFX) - Der Industriedienstleister Bilfinger hat im abgelaufenen GeschÃ¤ftsjahr von einer anhaltend guten Nachfrage und seinen jÃ¼ngsten ZukÃ¤ufen profitiert. Umsatz und operatives Ergebnis legten 2025 deutlich zu. Auch im laufenden Jahr rechnet Bilfinger mit einem nachhaltig profitablen Wachstum, wie der MDax-Konzern am Mittwoch in Mannheim mitteilte.

    Dabei werde 2026 aufgrund des volatilen Marktumfelds ein Ãœbergangsjahr auf dem Weg zu den Mittelfristzielen 2030, schrieben Unternehmenschef Thomas Schulz und Finanzchef Matti JÃ¤kel bei Vorlage der Zahlen in einem AktionÃ¤rsbrief. Der Vorstand erwartet, dass sich das gesamtwirtschaftliche Umfeld in der zweiten JahreshÃ¤lfte erholen wird. Das Wachstum und die RentabilitÃ¤t wÃ¼rden diesem Trend folgen. Die Aktie gab im frÃ¼hen Handel um rund 3,8 Prozent nach, zuletzt waren es noch gut 3,5 Prozent Minus.

    2026 soll der Umsatz auf bis zu 5,9 Milliarden Euro klettern. Im schlechtesten Fall kÃ¶nnten die ErlÃ¶se auf dem Vorjahresniveau verharren. Das ist so viel, wie Analysten im Schnitt etwa auf ihren Zettel haben. Vom ErlÃ¶s sollen mit 5,8 bis 6,2 Prozent als operatives Ergebnis (Ebita-Marge) hÃ¤ngen bleiben. Experten rechneten zuletzt mit einem Wert von 6,1 Prozent. Insgesamt sei Bilfinger auf einem guten Weg, die 2023 gesetzten Ziele bis 2027 zu erreichen, so der Vorstand.

    Mit positiven Impulsen rechnet das Unternehmen in Europa vor allem aus der Dekarbonisierung, der Digitalisierung und KI-getriebenen Investitionen sowie dem anhaltenden Trend zum Outsourcing. Herausfordernd bleibe weiterhin die Chemie und Petrochemie, hieÃŸ es. Die USA profitierten von steuerlichen Anreizen und Investitionen in KI- und Chip-Infrastruktur.

    2025 wuchs der Umsatz im Jahresvergleich um acht Prozent auf gut 5,4 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen auf den Unternehmenswert (Ebita) legte mit 299 Millionen Euro um 13 Prozent zu. Dazu trug auch der Sparkurs bei. Die entsprechende Marge verbesserte sich von 5,2 auf 5,5 Prozent.

    Unter dem Strich ging der Gewinn aufgrund hÃ¶herer Steuern um zwei Prozent auf 176 Millionen Euro zurÃ¼ck. Von der GeschÃ¤ftsentwicklung sollen auch die AktionÃ¤re profitierten: Die Dividende soll auf 2,80 Euro erhÃ¶ht werden. FÃ¼r 2024 hatte Bilfinger 2,40 Euro je Aktie gezahlt./mne/err/stk

    ISIN:DE0005909006WKN:590900

     

    ZusÃ¤tzliche Unternehmensinformationen zur Bilfinger Aktie

    Die Bilfinger Aktie wird zum Zeitpunkt der VerÃ¶ffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,54 % und einem Kurs von 107,5 auf Tradegate (04. MÃ¤rz 2026, 10:04 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bilfinger Aktie um -12,62 % verÃ¤ndert. Der Verlust auf 30 Tage betrÃ¤gt -14,33 %.

    Die Marktkapitalisierung von Bilfinger bezifferte sich zuletzt auf 4,01 Mrd..

    Bilfinger zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,0200 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 110,00EUR. Von den letzten 7 Analysten der Bilfinger Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 98,00EUR und das hÃ¶chste Kursziel liegt bei 130,00EUR was eine Bandbreite von -9,09 %/+20,59 % bedeutet.




    Verfasst von dpa-AFX
