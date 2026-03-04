    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    OTS

    57 Aufrufe 57 0 Kommentare 0 Kommentare

    Bonial International GmbH / Bonial übernimmt Social-Media-Spezialisten ...

    OTS - Bonial International GmbH / Bonial übernimmt Social-Media-Spezialisten ...
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    Bonial übernimmt Social-Media-Spezialisten cmmrcl.ly Berlin/Hamburg (ots) - Mit der Integration des Social-Media-Vermarkters cmmrcl.ly beschleunigt Bonial den Ausbau zum führenden Anbieter für Handelsmarketing und Retail Media.

    Das Hamburger Unternehmen cmmrcl.ly wurde 2025 komplett von Axel Springer übernommen und wird nun unter dem Dach der Bonial-Gruppe integriert.

    cmmrcl.ly ist der europaweit erste Pure-Play-Vermarkter für Walled-Garden-Lösungen. In drei Produktbereichen bietet das Unternehmen präzise Zielgruppenansprache, garantierte Kampagnenergebnisse und individuelle Sonderwerbeformate für Kampagnen in Walled Gardens. Im Bereich der Zielgruppenansprache greift cmmrcl.ly auf First-Party-Daten von mehr als 25 exklusiven Datenpartnern zurück und ermöglicht präzises Targeting für Social-Kampagnen. Dazu gehören unter anderem stationäre Händler wie REWE, Rossmann, OBI, toom, Douglas, BILLA sowie verschiedenen reinen Online-Anbietern (u.a. HolidayCheck, DocMorris, flaschenpost). Bonial wird diese Technologie- und Aktivierungskompetenz mit der eigenen Reichweite und Expertise für digitale Angebotskommunikation bündeln. Es entsteht ein integrierter Retail Marketing Hub für Marken und Händler, der Planung, Kreation, Aktivierung und Messung digitaler Reach-Kampagnen mit First-Party-Audiences vereint.

    Geschäftsführerwechsel bei cmmrcl.ly

    Die bisherigen Geschäftsführer Manuel König und Hansjörg Blase werden das Unternehmen zum 31. Juli 2026 auf eigenen Wunsch verlassen.

    Die Geschäftsführung von cmmrcl.ly übernehmen Florian Reinartz und Karsten Lehmann in Personalunion mit ihren Geschäftsführer-Funktionen bei Bonial.

    Die Verantwortung für die kommerziellen Aktivitäten bei cmmrcl.ly liegt künftig bei Sebastian Kerkhoff als Chief Commercial Officer (cmmrcl.ly) und Senior Vice President (Bonial).

    Christoph Eck-Schmidt, CMO/CCO Axel Springer und CEO Bonial: "Wir danken Manuel König und Hansjörg Blase für ihre unternehmerische Leistung und die enge Zusammenarbeit. Beide haben cmmrcl.ly maßgeblich aufgebaut und innerhalb von Axel Springer erfolgreich als Anbieter für First-Party-basierte Social-Media-Aktivierung im Handelsumfeld etabliert. Mit der Integration von cmmrcl.ly erweitert Bonial sein Portfolio um einen leistungsstarken Retail Media Data Hub mit Expertise in der Datenaktivierung und kanalübergreifenden Kampagnensteuerung. Das ist genau das, was Marken und Händler heute brauchen, um ihre Zielgruppen präzise und einfach skalierbar zu erreichen."

    Manuel König und Hansjörg Blase, Geschäftsführer cmmrcl.ly: "Wir blicken mit großem Stolz auf die vergangenen Jahre zurück, in denen wir cmmrcl.ly gemeinsam zu einem führenden Social-Media-Vermarkter entwickelten. Dass unsere Technologie und Expertise nun ein integraler Bestandteil der Bonial-Gruppe werden, ist für uns der logische und konsequente nächste Schritt. Wir sind überzeugt, dass die Kombination aus Bonials Reichweite und unseren datengestützten und plattformübergreifenden Lösungen einen neuen Standard im Handelsmarketing setzen wird. Wir bedanken uns beim gesamten Team für die fantastische Reise und freuen uns darauf, die weitere Erfolgsgeschichte von außen zu begleiten."

    Über Bonial:

    Bonial gehört zur Axel Springer SE, einem transatlantisches Medienunternehmen in Familienbesitz mit Standorten in u.a. Berlin und New York. Das internationale Unternehmen agiert als maßgebender Drive-to-Store Marketing Partner und Innovationstreiber der digitalen Handelskommunikation in Deutschland und Frankreich. Seit 18 Jahren verbindet Bonial Verbraucher:innen mit Geschäften und ermöglicht dem Handel sowie Marken, ihre Angebote in der digitalen Welt bestmöglich zu kommunizieren. Als Marktführer der digitalen Angebotskommunikation und Full-Service-Dienstleister bietet Bonial individuelle Marketinglösungen für 1.500 namhafte Einzelhändler und begeistert aktuell monatlich 14 Millionen Nutzer:innen auf seinen Plattformen kaufDA und MeinProspekt, den größten lokalen Shopping-Apps Deutschlands.

    Über cmmrcl.ly:

    cmmrcl.ly ist ein Anbieter von digitalen Marketingprodukten und nutzt alle relevanten Social-Media-Plattformen, um datengetriebene, plattformübergreifende Ergebnisse für Marken und Agenturen zu erzielen: vom Branding über die Produktentdeckung bis hin zur Absicht und schließlich zur Aktivierung und Transaktion.

    Pressekontakt:

    Bonial International GmbH
    Pressestelle
    Caroline Jandl-Schulze
    Hussitenstraße 32-33
    D-13355 Berlin
    Telefon: +49 151 6753 7508
    Mail: mailto:c.jandl-schulze@bonial.com

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/130394/6228446 OTS: Bonial International GmbH






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    OTS Bonial International GmbH / Bonial übernimmt Social-Media-Spezialisten ... Mit der Integration des Social-Media-Vermarkters cmmrcl.ly beschleunigt Bonial den Ausbau zum führenden Anbieter für Handelsmarketing und Retail Media. Das Hamburger Unternehmen cmmrcl.ly wurde 2025 komplett von Axel Springer übernommen und wird …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     