Bonial International GmbH / Bonial übernimmt Social-Media-Spezialisten ...

Das Hamburger Unternehmen cmmrcl.ly wurde 2025 komplett von Axel Springer übernommen und wird nun unter dem Dach der Bonial-Gruppe integriert.

Bonial übernimmt Social-Media-Spezialisten cmmrcl.ly Berlin/Hamburg (ots) - Mit der Integration des Social-Media-Vermarkters cmmrcl.ly beschleunigt Bonial den Ausbau zum führenden Anbieter für Handelsmarketing und Retail Media.

cmmrcl.ly ist der europaweit erste Pure-Play-Vermarkter für Walled-Garden-Lösungen. In drei Produktbereichen bietet das Unternehmen präzise Zielgruppenansprache, garantierte Kampagnenergebnisse und individuelle Sonderwerbeformate für Kampagnen in Walled Gardens. Im Bereich der Zielgruppenansprache greift cmmrcl.ly auf First-Party-Daten von mehr als 25 exklusiven Datenpartnern zurück und ermöglicht präzises Targeting für Social-Kampagnen. Dazu gehören unter anderem stationäre Händler wie REWE, Rossmann, OBI, toom, Douglas, BILLA sowie verschiedenen reinen Online-Anbietern (u.a. HolidayCheck, DocMorris, flaschenpost). Bonial wird diese Technologie- und Aktivierungskompetenz mit der eigenen Reichweite und Expertise für digitale Angebotskommunikation bündeln. Es entsteht ein integrierter Retail Marketing Hub für Marken und Händler, der Planung, Kreation, Aktivierung und Messung digitaler Reach-Kampagnen mit First-Party-Audiences vereint.



Geschäftsführerwechsel bei cmmrcl.ly



Die bisherigen Geschäftsführer Manuel König und Hansjörg Blase werden das Unternehmen zum 31. Juli 2026 auf eigenen Wunsch verlassen.

Die Geschäftsführung von cmmrcl.ly übernehmen Florian Reinartz und Karsten Lehmann in Personalunion mit ihren Geschäftsführer-Funktionen bei Bonial.

Die Verantwortung für die kommerziellen Aktivitäten bei cmmrcl.ly liegt künftig bei Sebastian Kerkhoff als Chief Commercial Officer (cmmrcl.ly) und Senior Vice President (Bonial).



Christoph Eck-Schmidt, CMO/CCO Axel Springer und CEO Bonial: "Wir danken Manuel König und Hansjörg Blase für ihre unternehmerische Leistung und die enge Zusammenarbeit. Beide haben cmmrcl.ly maßgeblich aufgebaut und innerhalb von Axel Springer erfolgreich als Anbieter für First-Party-basierte Social-Media-Aktivierung im Handelsumfeld etabliert. Mit der Integration von cmmrcl.ly erweitert Bonial sein Portfolio um einen leistungsstarken Retail Media Data Hub mit Expertise in der Datenaktivierung und kanalübergreifenden Kampagnensteuerung. Das ist genau das, was Marken und Händler heute brauchen, um ihre Zielgruppen präzise und einfach skalierbar zu erreichen."

Manuel König und Hansjörg Blase, Geschäftsführer cmmrcl.ly: "Wir blicken mit großem Stolz auf die vergangenen Jahre zurück, in denen wir cmmrcl.ly gemeinsam zu einem führenden Social-Media-Vermarkter entwickelten. Dass unsere Technologie und Expertise nun ein integraler Bestandteil der Bonial-Gruppe werden, ist für uns der logische und konsequente nächste Schritt. Wir sind überzeugt, dass die Kombination aus Bonials Reichweite und unseren datengestützten und plattformübergreifenden Lösungen einen neuen Standard im Handelsmarketing setzen wird. Wir bedanken uns beim gesamten Team für die fantastische Reise und freuen uns darauf, die weitere Erfolgsgeschichte von außen zu begleiten."

Über Bonial:



Bonial gehört zur Axel Springer SE, einem transatlantisches Medienunternehmen in Familienbesitz mit Standorten in u.a. Berlin und New York. Das internationale Unternehmen agiert als maßgebender Drive-to-Store Marketing Partner und Innovationstreiber der digitalen Handelskommunikation in Deutschland und Frankreich. Seit 18 Jahren verbindet Bonial Verbraucher:innen mit Geschäften und ermöglicht dem Handel sowie Marken, ihre Angebote in der digitalen Welt bestmöglich zu kommunizieren. Als Marktführer der digitalen Angebotskommunikation und Full-Service-Dienstleister bietet Bonial individuelle Marketinglösungen für 1.500 namhafte Einzelhändler und begeistert aktuell monatlich 14 Millionen Nutzer:innen auf seinen Plattformen kaufDA und MeinProspekt, den größten lokalen Shopping-Apps Deutschlands.

Über cmmrcl.ly:



cmmrcl.ly ist ein Anbieter von digitalen Marketingprodukten und nutzt alle relevanten Social-Media-Plattformen, um datengetriebene, plattformübergreifende Ergebnisse für Marken und Agenturen zu erzielen: vom Branding über die Produktentdeckung bis hin zur Absicht und schließlich zur Aktivierung und Transaktion.



