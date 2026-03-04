    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSixt Vz AktievorwärtsNachrichten zu Sixt Vz

    ROUNDUP

    Sixt steigert Gewinn und will weiter wachsen - Aktie legt zu

    Sixt steigert Gewinn und will weiter wachsen - Aktie legt zu
    Foto: Arne Dedert - DPA

    PULLACH (dpa-AFX) - Der Autovermieter Sixt hat 2025 so viel umgesetzt wie noch nie und zugleich deutlich mehr verdient. Das Unternehmen profitierte dabei von einer starken Nachfrage, vor allem in Nordamerika und Europa. Die Aktionäre sollen eine höhere Dividende je Aktie ausgezahlt bekommen. "In der aktuellen Marktsituation ist ein Umsatzrekord nicht selbstverständlich - zumal wir nicht um jeden Preis, sondern profitabel wachsen", betonte Alexander Sixt, der das Unternehmen zusammen mit seinem Bruder Konstantin leitet. An der Börse kam das am Mittwoch gut an.

    Für die Aktie ging es im frühen Handel um bis zu knapp acht Prozent auf 65,35 Euro nach oben. Seit Jahresbeginn ist das Papier dennoch weiter mit rund acht Prozent im Minus. Nach dem Zwischenhoch im vergangenen Juli bei fast 99 Euro war es mit dem Kurs nach unten gegangen.

    Constantin Hesse von der US-Investmentbank Jefferies bescheinigte Sixt trotz des Gegenwinds von der Währungsseite solide Geschäftszahlen, vor allem angesichts eines schwachen US-Geschäfts im vierten Quartal. Der Ausblick liege beim Umsatz im Rahmen der Erwartungen, beim Vorsteuerergebnis etwas darüber.

    Auch im laufenden Jahr will der Konzern weiter wachsen. So soll der Umsatz trotz geopolitischer Risiken und moderater wirtschaftlicher Aussichten auf 4,45 bis 4,60 Milliarden Euro zulegen. Die Vorsteuer-Rendite soll im Bereich von zehn Prozent liegen. Analysten hatten mit einem Umsatz in der Mitte der ausgegebenen Spanne gerechnet, auch die Profitabilität liegt im Rahmen der Erwartungen.

    Im vergangenen Jahr hat Sixt den Umsatz auf Basis vorläufiger Zahlen um sieben Prozent auf 4,28 Milliarden Euro gesteigert. Währungsbereinigt kletterten die Erlöse um 8,7 Prozent. Beim Vorsteuerergebnis wurde ein Anstieg um fast ein Fünftel auf 400,5 Millionen Euro verbucht. Die entsprechende Marge verbesserte sich um einen Prozentpunkt auf 9,4 Prozent. Unter dem Strich erhöhte sich der Gewinn um gut 17 Prozent auf 285,8 Millionen Euro.

    Wichtigster Wachstumsmarkt war Europa - ohne Deutschland - mit einem Umsatzplus von 12,6 Prozent auf 1,7 Milliarden Euro. In den USA ging es trotz Gegenwinds durch den schwachen Dollar um 4,1 Prozent auf 1,4 Milliarden nach oben, in Deutschland um 2,8 Prozent auf 1,2 Milliarden. Auch die Fahrzeugflotte wuchs: Im Jahresdurchschnitt waren es 196.900 Autos, 6,9 Prozent mehr als 2024.

    An die Aktionäre soll für 2025 eine um 50 Cent erhöhte Dividende ausgezahlt werden. Halter der im SDax notierten Stammaktien sollen 3,20 Euro je Anteilsschein erhalten, für die Vorzüge gibt es 3,22 Euro pro Stück. Das Unternehmen will die endgültigen Zahlen am 27. März veröffentlichen./err/ruc/DP/tav/zb

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Sixt Vz Aktie

    Die Sixt Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,27 % und einem Kurs von 64,75 auf Tradegate (04. März 2026, 10:08 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Sixt Vz Aktie um +2,97 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,54 %.

    Die Marktkapitalisierung von Sixt Vz bezifferte sich zuletzt auf 898,43 Mio..

    Sixt Vz zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,7200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,5000 %.




    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
