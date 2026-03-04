GOLDMAN SACHS stuft Aroundtown auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Aroundtown nach Zahlen zunächst mit einem Kursziel von 3 Euro auf "Neutral" belassen. Die Anleger dürften negativ auf den schwachen Ausblick des Immobilienunternehmens und die neue Ausschüttungspolitik reagieren, schrieb Jonathan Kownator am Mittwoch./ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 07:11 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Aroundtown Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,91 % und einem Kurs von 2,732EUR auf Tradegate (04. März 2026, 10:09 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Jonathan Kownator

Analysiertes Unternehmen: Aroundtown

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 3

Kursziel alt: 3

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



