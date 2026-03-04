GOLDMAN SACHS stuft Adidas auf 'Neutral'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Adidas nach Zahlen mit einem Kursziel von 180 Euro auf "Neutral" belassen. Der operative Ergebnisausblick für 2026 liege um 15 Prozent unter dem Konsens, schrieb Richard Edwards am Mittwoch./ag/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 07:27 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 07:27 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -8,53 % und einem Kurs von 136,7EUR auf Tradegate (04. März 2026, 10:10 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS
Analyst: Richard Edwards
Analysiertes Unternehmen: Adidas
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 180
Kursziel alt: 180
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Richard Edwards
Analysiertes Unternehmen: Adidas
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 180
Kursziel alt: 180
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte