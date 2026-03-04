GOLDMAN SACHS stuft Adidas auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Adidas nach Zahlen mit einem Kursziel von 180 Euro auf "Neutral" belassen. Der operative Ergebnisausblick für 2026 liege um 15 Prozent unter dem Konsens, schrieb Richard Edwards am Mittwoch./ag/mfVeröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 07:27 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -8,53 % und einem Kurs von 136,7EUR auf Tradegate (04. März 2026, 10:10 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Richard Edwards

Analysiertes Unternehmen: Adidas

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 180

Kursziel alt: 180

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



