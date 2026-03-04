RBC stuft Adidas auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Adidas nach dem Geschäftsbericht mit einem Kursziel von 160 Euro auf "Sector Perform" belassen. Der Ausblick der Herzogenauracher könnte enttäuschen, schrieb Piral Dadhania am Mittwoch. In der Telefonkonferenz dürfte der Fokus auf der eskalierten Nahost-Krise liegen./rob/ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 02:19 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / 02:19 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -8,47 % und einem Kurs von 136,8EUR auf Tradegate (04. März 2026, 10:15 Uhr) gehandelt.





