PLANAT GmbH / Stabilitätsfaktor ERP: Planat meldet starkes Jahr und hohe ...

Der Stuttgarter ERP-Hersteller Planat meldet ein erfolgreiches Jahr 2025 und blickt mit viel Zuversicht ins neue Jahr 2026, in dem das Unternehmen in sein 45. Jahr startet. "Die Nachfrage nach unserer ERP-Software FEPA ist anhaltend hoch", freut sich Planat-Geschäftsführer Christian Biebl. Er wertet dies auch als ein Indiz für die zunehmende Modernisierung und Digitalisierung im deutschen Mittelstand. Zielgruppe von Planat sind in erster Linie mittelständische Fertigungsunternehmen. Das System für Enterprise Resource Planning (ERP) stellt das Herzstück jeder betrieblichen Digitalisierungsstrategie dar.

- ERP-Software "Made in Germany" zur Stärkung des Industriestandorts Deutschland - "Unser Erfolg steht exemplarisch dafür, dass auch der deutsche Mittelstand dem wirtschaftlich schwierigen Umfeld zum Trotz weiterhin erfolgreich ist", sagt Christian Biebl.

Nach aktuellen Erhebungen des Instituts für Mittelstandsforschung Bonn zählten im Jahr 2023 rund 97 Prozent der Unternehmen im verarbeitenden Gewerbe in Deutschland zum Mittelstand. Diese KMU, welche nach EU-Definition Unternehmen mit bis zu 249 Beschäftigten sind, sichern knapp 38 Prozent der Arbeitsplätze im verarbeitenden Gewerbe. Besonders stark vertreten sind sie im Maschinen- und Anlagenbau, in der Metallverarbeitung, der Elektrotechnik, der Kunststoffverarbeitung sowie bei industriellen Zulieferern.

Träger der industriellen Innovation



Mittelständisch geprägte Fertigungsunternehmen sind ein zentraler Pfeiler für Innovation und Fachkräfte in Deutschland. Gerade in der Ausbildung zeigt sich ihre Bedeutung deutlich: Mehr als 90% aller Auszubildenden werden in kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) ausgebildet. Auch bei Innovationen leisten KMU einen messbaren Beitrag - bei Patentanmeldungen beim Europäischen Patentamt entfallen rund 18 % auf KMU und Einzelerfinder. International prägt der Mittelstand das Export- und Innovationsprofil Deutschlands zudem über seine Hidden Champions: Laut ZEW (Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung) gibt es hierzulande rund 1.600 mittelständische Weltmarktführer.



Planat wirkt mit, um den industriellen Kern Deutschlands zu stärken

Planat als einer der führenden ERP-Anbieter für den produzierenden Mittelstand hat es sich zur Aufgabe gemacht, diesen industriellen Kern Deutschlands weiterhin zu stärken. Seit 1981 entwickelt und implementiert das Unternehmen das ERP-System FEPA - Made in Germany. Christian Biebl betont: "Made in Germany ist kein Selbstzweck und kein Mythos, sondern ein konkretes Leistungsversprechen, das gerade im industriellen Mittelstand durch täglich gelebte Praxis, technologische Kompetenz und standortgebundene Verantwortung erfüllt wird. In einer zunehmend unübersichtlichen Weltwirtschaft bietet 'Made in Germany' Orientierung für Kunden, Partner und den Industriestandort Deutschland insgesamt."



Mittelständische Tradition und Innovationsgeist



Planat steht in der Kombination aus mittelständischer Tradition und Innovationsgeist für "Made in Germany". Diese Werte haben das Stuttgarter Unternehmen zu einem zuverlässigen ERP-Systempartner gemacht, der auf Langfristigkeit und Nachhaltigkeit setzt, auf den Kunden und Mitarbeiter vertrauen. So erfolgt die Entwicklung von FEPA durchweg in Deutschland, also so nah am Kunden wie möglich. Die FEPA-Entwickler sprechen nicht nur die Sprache der Industrie, sie kennen auch die spezifischen Anforderungen an Zuverlässigkeit, Datenschutz, Normenkonformität und langfristige Wartbarkeit. Anders als bei Offshore-Entwicklung steht nicht die kurzfristige Kostenoptimierung im Vordergrund, sondern ein tiefes Prozessverständnis, das sich in robusten, integrierten und leicht wartungsfähigen Systemen niederschlägt.



Als Ergänzung bietet Planat umfangreiche Consulting- und Serviceleistungen, von der branchenspezifischen Beratung über termingerechtes Projektmanagement und zuverlässigen Support - wiederum durchweg "Made in Germany". Christian Biebl sagt: "Wir bekennen uns zum Industriestandort Deutschland."

Die PLANAT GmbH bietet mit der skalierbaren ERP-Standardsoftware FEPA einen flexiblen IT-Service "Made in Germany" für den produzierenden Mittelstand. In der Basisversion verantwortet die Software Vertrieb, Beschaffung, Logistik, Produktionsplanung und -steuerung mit Betriebsdatenerfassung und betriebswirtschaftliche Anwendungen. On top können bedarfsgerecht branchenspezifische Softwareinhalte integriert und diverse Add-ons, wie z. B. ein Dokumentenmanagementsystem (DMS) oder Customer-Relationship-Management (CRM), eingesetzt werden. Das innovative, modulare Softwarekonzept ergänzt PLANAT seit 1981 durch branchenspezifische Beratung sowie durch verlässlichen Support.



