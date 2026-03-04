AKTIE IM FOKUS
Adidas enttäuscht mit Prognose - Kurs fällt auf Dreijahrestief
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Prognosen von Adidas für das laufende Jahr haben den Aktienkurs am Mittwoch auf den tiefsten Stand seit drei Jahren fallen lassen. Im Tief ging es um fast acht Prozent auf knapp unter 136 Euro abwärts. Die Papiere avancierten damit zum abgeschlagenen Schlusslicht im Dax. Seit Ende 2025 sackte der Kurs damit um rund ein Fünftel ab.
Der Hersteller von Sportbekleidung rechnet in diesem Jahr mit einem Betriebsergebnis von etwa 2,3 Milliarden Euro. Dem steht eine Konsensschätzung von Analysten von rund 2,7 Milliarden Euro gegenüber.
Analystin Monique Pollard von der Citigroup hatte sogar mit einem operativen Gewinn von drei Milliarden Euro gerechnet. Die Zielvorgaben des Managements für dieses Jahr implizierten eine operative Marge von 8,6 Prozent, womit das Unternehmen hinter den eigenen mittelfristigen Zielen zurückbleibe. "Das dürfte die anhaltende Vorsicht des Managements widerspiegeln", vermutete die Expertin.
Die Erwartungen an der Börse an Adidas sind in den vergangenen zwölf Monaten drastisch gesunken. Im Februar vergangenen Jahres erreichte der Kurs ein Hoch bei über 260 Euro. Anschließend ging es unter erheblichen Schwankungen immer weiter abwärts. Mit den jüngsten Verlusten hat sich der Börsenwert des Dax-Konzerns vom genannten Hoch nahezu halbiert auf weniger als 25 Milliarden Euro.
Auch die Vertragsverlängerung des Norwegers Bjørn Gulden als Vorstandsvorsitzender bis 2030 konnte dem Kurs der Aktie am Mittwoch nicht helfen. Der Verbleib Guldens bei Adidas dürfte die Aktionäre
zwar erfreuen, schrieb James Grzinic von der Investmentbank Jefferies. Die Profitabilität des Unternehmens bleibe aber ein Grund für Diskussionen./bek/nas/zb
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur adidas Aktie
Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -8,90 % und einem Kurs von 136,1 auf Tradegate (04. März 2026, 10:19 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der adidas Aktie um -16,12 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,49 %.
Die Marktkapitalisierung von adidas bezifferte sich zuletzt auf 24,63 Mrd..
adidas zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,2600 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 203,89EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 160,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 255,00EUR was eine Bandbreite von +16,66 %/+85,93 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu adidas - A1EWWW - DE000A1EWWW0
Das denkt die wallstreetONLINE Community über adidas. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
https://www.adidas-group.com/de/media/pressemitteilungen/adidas-berichtet-rekordumsatz-fur-2025-und-erwartet-fortsetzung-des-starken-umsatz-und-gewinnwachstums-in-den-kommenden-jahren
Wichtige Entwicklungen im Geschäftsjahr 2025:
Währungsbereinigtes Wachstum der Marke adidas um 13 % führt zu Rekordumsatz von 24,8 Mrd. €
Zweistelliges Wachstum in allen Märkten und Vertriebskanälen
Bruttomarge erhöht sich um 0,8 Prozentpunkte auf 51,6 %
Betriebsergebnis steigt um 54 % auf 2.056 Mio. € und operative Marge um 2,6 Prozentpunkte auf 8,3 %
Gewinn aus fortgeführten Geschäftsbereichen steigt um fast 70 % auf 1.377 Mio. €
Vorschlag einer Dividendenerhöhung um 40 % auf 2,80 € je Aktie; in Kombination mit Aktienrückkauf Cash-Rückflüsse in Höhe von 1,5 Mrd. € in diesem Jahr
Wichtige Entwicklungen im vierten Quartal 2025:
Währungsbereinigtes Wachstum der Marke adidas um 11 % führt zu Umsatz in Höhe von 6,1 Mrd. €
Starke Markendynamik spiegelt sich in zweistelligen Zuwächsen im DTC-Geschäft in allen Märkten wider
Bruttomarge steigt um 1,0 Prozentpunkte auf 50,8 % trotz externem Gegenwind; Fokus auf den Verkauf zum vollen Preis in stark rabattiertem Marktumfeld
Betriebsergebnis mit 164 Mio. € mehr als verdoppelt
Gesunde Zusammensetzung des Vorratsbestands in Höhe von 5,8 Mrd. € zur Unterstützung weiteren Umsatzwachstums
Ausblick Gesamtjahr 2026:
Währungsbereinigter Umsatzanstieg im hohen einstelligen Prozentbereich, was absolutes Wachstum von 2,0 Mrd. € und weitere Marktanteilsgewinne in allen Märkten widerspiegelt
Verbesserung des Betriebsergebnisses auf rund 2,3 Mrd. €, trotz negativer Auswirkungen durch US-Zölle und unvorteilhafte Währungsentwicklungen in Höhe von rund 400 Mio. €
Mittelfristiger Ausblick:
adidas gut positioniert für weitere Marktanteilsgewinne in attraktiver Branche
Währungsbereinigter Umsatz steigt von 2026 bis 2028 voraussichtlich jedes Jahr im hohen einstelligen Prozentbereich
Betriebsergebnis steigt im Dreijahreszeitraum von 2026 bis 2028 voraussichtlich pro Jahr durchschnittlich im mittleren Zehnerprozentbereich
Höhere Cash-Rückflüsse infolge starker Cash-Generierung
Hab mir gedacht,das sind die Tage,die Gruenspan liebt.Adidas fällt....