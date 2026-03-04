JPMORGAN stuft BAYER AG auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Bayer mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Overweight" belassen. Die Leverkusener hätten im vierten Quartal 2025 solide abgeschnitten, schrieb Richard Vosser am Mittwoch. Der operative Ergebnisausblick auf 2026 bedeute aber für den Konsens einen währungsbedingten Korrekturbedarf von 3 Prozent./rob/mfVeröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 07:58 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / 07:58 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,15 % und einem Kurs von 37,27EUR auf Tradegate (04. März 2026, 10:25 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Richard Vosser

Analysiertes Unternehmen: BAYER AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 50

Kursziel alt: 50

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



