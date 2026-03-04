BARCLAYS stuft BAYER AG auf 'Overweight'
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Bayer auf "Overweight" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Der Ausblick bedeute leichten Korrekturbedarf am Umsatz- und operativen Ergebniskonsens, schrieb Charles Pitman-King am Mittwoch. Er taxiert ihn auf 2 und 3 Prozent./ag/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 08:03 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / 08:03 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,15 % und einem Kurs von 37,27EUR auf Tradegate (04. März 2026, 10:25 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Charles Pitman-King
Analysiertes Unternehmen: BAYER AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 50
Kursziel alt: 50
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
