    VW-Lkw-Holding Traton bleibt vorsichtig - Aktie gibt nach

    Foto: Arne Dedert - DPA

    MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die VW-Nutzfahrzeugholding Traton setzt sich angesichts der wirtschaftlichen Unsicherheiten in wichtigen Märkten vorsichtige Ziele für das neue Jahr. Die um Sondereffekte bereinigte operative Marge dürfte 2026 zwischen 5,3 und 7,3 Prozent liegen, teilte die VW-Tochter mit Marken wie MAN und Scania am Mittwoch in München mit. Analysten erwarteten bisher rund 7,1 Prozent und damit einen Wert fast am oberen Ende der Spanne. So werde das Geschäft diesmal das ganze Jahr über von US-Zöllen belastet, sagte Finanzchef Michael Jackstein laut Mitteilung. Das erste Quartal werde zudem schwach ausfallen, warnte Traton. Für die im MDax notierte Aktie ging es abwärts.

    Das Papier verlor am Morgen zeitweise fast sechs Prozent; zuletzt lag es allerdings nur noch mit 0,4 Prozent im Minus bei 32,70 Euro. Laut Analyst Michael Aspinall von der US-Investmentbank Jefferies hatten sich Experten im Schnitt deutlich mehr Gewinn im Tagesgeschäft ausgerechnet, als mit den neuen Zielen in der Mitte der Prognosespannen zu erwarten sei. Allerdings sei der Auftragseingang zum Jahresende hin auch stärker ausgefallen als gedacht.

    Dass die bereinigte operative Marge im vergangenen Jahr vor allem wegen der Zollpolitik in den USA und des schwachen Umfelds für die US-Tochter International um fast drei Prozentpunkte auf 6,3 Prozent abgerutscht war, hatte Traton bereits mit Eckdaten mitgeteilt. Der auf die Aktionäre entfallende Gewinn brach um 45 Prozent auf 1,55 Milliarden Euro ein. Je Aktie schmolz er auf 3,09 Euro zusammen. Die Dividende soll mit 0,93 Euro daher nur noch gut halb so hoch ausfallen wie ein Jahr zuvor.

    Der Umsatz sackte um 7 Prozent auf 44,1 Milliarden Euro ab. Im laufenden Jahr sollen Absatz und Erlös in einer Bandbreite zwischen minus 5 und plus 7 Prozent im Vergleich zu den Vorjahreswerten liegen. Der Auftragseingang nahm 2025 dank hoher Bestellungen aus Europa insgesamt um 7 Prozent auf 281.325 Fahrzeuge zu. In der Heimatregion hatte die schwache Wirtschaftslage lange auf den Orders gelastet. Traton sprach von vielversprechenden Anzeichen.

    In den USA hatte die ruckhafte Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump im vergangenen Jahr den Logistiksektor durchgeschüttelt. So wissen Spediteure angesichts fraglicher Transportmengen aus den Häfen des Landes heraus kaum, ob sich neue Lkw in den kommenden Jahren ausreichend rentieren.

    Die US-Wirtschaft wächst zwar, doch dies ist in großen Teilen auf Investitionen in KI-Rechenzentren und deren Infrastruktur zurückzuführen. Die allgemeine Industrie schwächelt hingegen. Die Aufträge aus Nordamerika gingen bei Traton im Gesamtjahr um mehr als ein Fünftel zurück; im Schlussquartal lag der Rückgang noch bei zehn Prozent./men/nas/stw

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie

    Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,23 % und einem Kurs von 94,30 auf Tradegate (04. März 2026, 10:29 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um -7,90 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,89 %.

    Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 19,61 Mrd..

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 110,83EUR. Von den letzten 6 Analysten der Volkswagen (VW) Vz Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 95,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 140,00EUR was eine Bandbreite von -0,11 %/+47,21 % bedeutet.




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
