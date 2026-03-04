JEFFERIES stuft Aroundtown auf 'Underperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Aroundtown mit einem Kursziel von 2,30 Euro auf "Underperform" belassen. Der Ausblick des Immobilienunternehmens liege unter den Erwartungen, schrieb Stephanie Dossmann am Mittwoch. Am Erfolg der Aktientausch-Offerte zur Aufstockung des Anteils an Grand City Properties (GCP) habe sie gewisse Zweifel, die Grand-City-Aktionäre dürften nicht gerade heiß darauf sein./rob/ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 02:46 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / 02:46 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Aroundtown Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,98 % und einem Kurs von 2,702EUR auf Tradegate (04. März 2026, 10:29 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analysiertes Unternehmen: Aroundtown

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 2,30

Kursziel alt: 2,30

Währung: EUR

