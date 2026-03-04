JEFFERIES stuft Aroundtown auf 'Underperform'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Aroundtown mit einem Kursziel von 2,30 Euro auf "Underperform" belassen. Der Ausblick des Immobilienunternehmens liege unter den Erwartungen, schrieb Stephanie Dossmann am Mittwoch. Am Erfolg der Aktientausch-Offerte zur Aufstockung des Anteils an Grand City Properties (GCP) habe sie gewisse Zweifel, die Grand-City-Aktionäre dürften nicht gerade heiß darauf sein./rob/ag/edh
Die Aroundtown Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,98 % und einem Kurs von 2,702EUR auf Tradegate (04. März 2026, 10:29 Uhr) gehandelt.
