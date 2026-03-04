Microstrategy (Doing business Strategy) (A) - Aktie legt am 04.03.2026 stark zu

Die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie notiert aktuell bei 122,40€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +7,27 % zugelegt, was einem Anstieg von +8,30 € entspricht. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -3,51 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 122,40€, mit einem Plus von +7,27 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

MicroStrategy ist ein führender Anbieter von Business Intelligence-Software, spezialisiert auf Datenanalysen und -visualisierung. Die Plattform unterstützt Unternehmen bei der Entscheidungsfindung durch umfassende Datenverarbeitung. Konkurrenz besteht durch Tableau und Power BI. Einzigartig ist die mobile BI-Integration und die Skalierbarkeit der Lösungen.

Der Kurs der Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -29,18 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie damit um +16,40 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +10,84 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) um -12,75 % verloren.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,21 % geändert.

Zeitraum Performance 1 Woche +16,40 % 1 Monat +10,84 % 3 Monate -29,18 % 1 Jahr -51,11 %

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um MicroStrategy/Aktie: jüngste Käufe von über 3000 BTC und mögliche weitere Käufe am Montag; Diskussion um Bewertung via mNAV (BTC‑Wert pro Aktie vs. Kurs), Verwässerung durch Kapitalmaßnahmen/Convertible Bonds und ob das Management Eigenkapital der Aktionäre 'verbrannt' hat; Debatte über Hebelwirkung gegenüber Bitcoin, Rechnungen zur Outperformance vs. Skepsis; technische Lage: BTC seit Februar in Range, Bodensuche vs. weiterer Abwärtsdruck durch Panikverkäufe.

Es gibt 314 Mio. Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 38,32 Mrd.EUR € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Salesforce, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,13 %. IBM notiert im Minus, mit -0,33 %. Microsoft notiert im Minus, mit -0,06 %. Oracle legt um +0,08 % zu SAP notiert im Minus, mit -1,00 %.

Ob die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab.