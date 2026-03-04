AIXTRON - Aktie geht steil - 04.03.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die AIXTRON Aktie. Mit einer Performance von +3,95 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die AIXTRON Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,44 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 30,25€, mit einem Plus von +3,95 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

AIXTRON SE ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie, spezialisiert auf MOCVD-Technologie. Es bedient Märkte wie LEDs und Solarzellen. Hauptkonkurrenten sind Veeco und Applied Materials. AIXTRONs Stärke liegt in innovativen Technologien und F&E.

Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in AIXTRON investiert war, konnte einen Gewinn von +73,94 % verbuchen.

Allein seit letzter Woche ist die AIXTRON Aktie damit um +24,49 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +53,81 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von AIXTRON einen Anstieg von +75,60 %.

AIXTRON Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +24,49 % 1 Monat +53,81 % 3 Monate +73,94 % 1 Jahr +161,21 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur AIXTRON Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Aixtron-Aktie: Es dominiert eine stark steigende Kursentwicklung, unterstützt von Analystenbewertungen (HSBC Upgrade auf Buy; Kursziel von 14,90 auf 36,40). Diskussionen drehen sich auch um fundamentale Aussichten und Potenzial durch Silizium-Photonik-/2D-Photonik-Projekte sowie die Rolle größerer Investoren (JP, GS). Die Index-Aufnahme in den Stoxx Europe 600 wird als stützend für den Kurs gesehen.

Informationen zur AIXTRON Aktie

Es gibt 113 Mio. AIXTRON Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,39 Mrd. € wert.

EQS Voting Rights Announcement: AIXTRON SE AIXTRON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution 04.03.2026 / 10:00 CET/CEST Dissemination of a Voting …

Im Februar `26 haben 15 Analysten die AIXTRON Aktie eingestuft.

So schlagen sich die Wettbewerber von AIXTRON

Applied Materials, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,36 %. KLA Corporation notiert im Minus, mit -1,64 %.

AIXTRON Aktie jetzt kaufen?

