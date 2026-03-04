    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAIXTRON AktievorwärtsNachrichten zu AIXTRON

    Besonders beachtet!

    645 Aufrufe 645 0 Kommentare 0 Kommentare

    AIXTRON - Aktie geht steil - 04.03.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die AIXTRON Aktie bisher um +3,95 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der AIXTRON Aktie.

    Besonders beachtet! - AIXTRON - Aktie geht steil - 04.03.2026
    Foto: AIXTRON

    AIXTRON SE ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie, spezialisiert auf MOCVD-Technologie. Es bedient Märkte wie LEDs und Solarzellen. Hauptkonkurrenten sind Veeco und Applied Materials. AIXTRONs Stärke liegt in innovativen Technologien und F&E.

    AIXTRON Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 04.03.2026

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die AIXTRON Aktie. Mit einer Performance von +3,95 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die AIXTRON Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,44 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 30,25, mit einem Plus von +3,95 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Aixtron SE!
    Short
    31,89€
    Basispreis
    0,22
    Ask
    × 10,39
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    26,48€
    Basispreis
    0,45
    Ask
    × 10,03
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in AIXTRON investiert war, konnte einen Gewinn von +73,94 % verbuchen.

    Allein seit letzter Woche ist die AIXTRON Aktie damit um +24,49 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +53,81 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von AIXTRON einen Anstieg von +75,60 %.

    AIXTRON Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +24,49 %
    1 Monat +53,81 %
    3 Monate +73,94 %
    1 Jahr +161,21 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur AIXTRON Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Aixtron-Aktie: Es dominiert eine stark steigende Kursentwicklung, unterstützt von Analystenbewertungen (HSBC Upgrade auf Buy; Kursziel von 14,90 auf 36,40). Diskussionen drehen sich auch um fundamentale Aussichten und Potenzial durch Silizium-Photonik-/2D-Photonik-Projekte sowie die Rolle größerer Investoren (JP, GS). Die Index-Aufnahme in den Stoxx Europe 600 wird als stützend für den Kurs gesehen.

    Zur AIXTRON Diskussion

    Informationen zur AIXTRON Aktie

    Es gibt 113 Mio. AIXTRON Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,39 Mrd. € wert.

    AIXTRON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution


    EQS Voting Rights Announcement: AIXTRON SE AIXTRON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution 04.03.2026 / 10:00 CET/CEST Dissemination of a Voting …

    Börsenstart Europa - 04.03. - FTSE Athex 20 stark +3,14 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

    AIXTRON Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Februar `26


    Im Februar `26 haben 15 Analysten die AIXTRON Aktie eingestuft.

    So schlagen sich die Wettbewerber von AIXTRON

    Applied Materials, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,36 %. KLA Corporation notiert im Minus, mit -1,64 %.

    AIXTRON Aktie jetzt kaufen?


    Ob die AIXTRON Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur AIXTRON Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    AIXTRON

    +5,33 %
    +26,09 %
    +55,79 %
    +76,18 %
    +164,57 %
    -1,68 %
    +63,54 %
    +684,11 %
    +404,11 %
    ISIN:DE000A0WMPJ6WKN:A0WMPJ



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! AIXTRON - Aktie geht steil - 04.03.2026 Am heutigen Handelstag konnte die AIXTRON Aktie bisher um +3,95 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der AIXTRON Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     