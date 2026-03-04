JPMORGAN stuft Traton auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Traton mit einem Kursziel von 30 Euro auf "Neutral" belassen. Der Ausblick auf 2026 entspreche seinen Erwartungen, liege aber unter dem Konsens, schrieb Akshat Kacker am Mittwoch. Mit Blick auf den Quartalsbericht hob er die starke Auftragslage gerade in Europa hervor./rob/ag/mfVeröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 07:50 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / 07:50 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die TRATON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,77 % und einem Kurs von 32,24EUR auf Tradegate (04. März 2026, 10:29 Uhr) gehandelt.