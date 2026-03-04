Starke Performance RENK Group Aktie legt zu - 04.03.2026

Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der RENK Group Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +13,79 %.

Mit einer Performance von +3,72 % konnte die RENK Group Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die RENK Group Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -3,44 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 59,33€, mit einem Plus von +3,72 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Im Vergleich zur Vorwoche ist die RENK Group Aktie damit um -5,01 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +5,61 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei RENK Group auf +5,24 %.

RENK Group Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -5,01 % 1 Monat +5,61 % 3 Monate +13,79 % 1 Jahr +42,16 %

Informationen zur RENK Group Aktie

Es gibt 100 Mio. RENK Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,91 Mrd. € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Der Iran-Krieg lässt die Ölpreise explodieren, Lieferketten zerreißen, und die globale Ordnung gerät ins Wanken. Während die Schockwellen durch die Energiemärkte jagen, zeichnet sich an der Börse eine konträre Bewegung ab. Investoren strömen in die …

RENK Group Aktie jetzt kaufen?

Ob die RENK Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur RENK Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.