    Erneut Kursverluste - Iran-Krieg schürt Inflationsängste

    Deutsche Anleihen - Erneut Kursverluste - Iran-Krieg schürt Inflationsängste
    Foto: Dimitry Anikin - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Anleihemarkt ist auch am Mittwoch unter Druck geblieben. Steigende Erdgas- und Ölpreise sorgten am Markt weiterhin für Inflationssorgen. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel um 0,19 Prozent auf 128,98 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg im Gegenzug auf 2,78 Prozent. Auch in den anderen Ländern der Eurozone legten die Renditen zu.

    "Die Dynamik der Energiepreise dominiert weiterhin die Bewegungen am Anleihemarkt, wobei Öl und Gaspreise die treibende Kraft sind", schreiben Anleiheexperten der Commerzbank. Der Fokus dürfte weiterhin auf den Auswirkungen des Krieges im Iran liegen. So hat die israelische Armee nach eigenen Angaben eine neue Angriffswelle im Iran gestartet. Es handle sich um Angriffe auf Ziele der iranischen Führung in Teheran, hieß es in einer Mitteilung der Armee.

    Am Nachmittag stehen in den USA noch Zahlen zu dem Beschäftigungsbericht ADP an und der viel beachtete Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor./jsl/jkr/stw





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
