JPMORGAN stuft SYMRISE AG auf 'Overweight'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Symrise mit einem Kursziel von 105 Euro auf "Overweight" belassen. Gerade der schwache Ausblick des Aromenhersteller für das erste Quartal dürfte intensiv beäugt werden, schrieb Edward Hockin am Mittwoch./rob/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 07:44 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / 07:44 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Symrise Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,41 % und einem Kurs von 71,98EUR auf Tradegate (04. März 2026, 10:32 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Edward Hockin
Analysiertes Unternehmen: SYMRISE AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 105
Kursziel alt: 105
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
