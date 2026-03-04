JEFFERIES stuft Traton auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Traton nach Zahlen mit einem Kursziel von 30,50 Euro auf "Hold" belassen. Analyst Michael Aspinall attestierte der Lkw-Holding am Mittwoch eine starke Auftragslage, aber schwächere Margen./rob/ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 02:49 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / 02:49 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die TRATON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,77 % und einem Kurs von 32,24EUR auf Tradegate (04. März 2026, 10:29 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Michael Aspinall

Analysiertes Unternehmen: Traton

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 30,50

Kursziel alt: 30,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

