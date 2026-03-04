    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    Trump, der Iran-Krieg, der Flächenbrand, der Aktien-Crash!

    Nun ist der Sohn von Khamenei zum neuen obersten Führer im Iran ernannt worden - auch das ist eine schlechte Nachricht für Trump und die Amerikaner

    Der Iran-Krieg wird innenpolitisch wie außenpolitisch zu einem immer größeren Problem für Trump! Außenpolitisch droht sich der Flächenbrand auszuweiten: die Amerikaner setzen offenkundig auf die Kurden als Bodentruppen - und rufen damit die Türkei und Erdogan auf den Plan (der Iran hat US-Basen in der Türkei bisher nicht angegriffen!). Nun ist der Sohn von Khamenei zum neuen obersten Führer im Iran ernannt worden - auch das ist eine schlechte Nachricht für Trump und die Amerikaner: denn mit Khamenei Junior ist nun ein "Deal" so gut wie unmöglich nach der Tötung dessen Vaters! Trump versucht (wohl vergeblich) die Strasse von Hormus wieder befahrbar zu machen - aber die Märkte (Ölpreis) erkennen den Bluff. In Südkorea ein Aktien-Crash - die KI-Wachstums-Story gerät ins Wanken, wenn die Strasse von Hormus unbefahrbar bleibt..

    2. Ölpreis steigt weiter – Märkte glauben Trump nicht

     

    Markus Fugmann
    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de.
