Der Iran-Krieg wird innenpolitisch wie außenpolitisch zu einem immer größeren Problem für Trump! Außenpolitisch droht sich der Flächenbrand auszuweiten: die Amerikaner setzen offenkundig auf die Kurden als Bodentruppen - und rufen damit die Türkei und Erdogan auf den Plan (der Iran hat US-Basen in der Türkei bisher nicht angegriffen!). Nun ist der Sohn von Khamenei zum neuen obersten Führer im Iran ernannt worden - auch das ist eine schlechte Nachricht für Trump und die Amerikaner: denn mit Khamenei Junior ist nun ein "Deal" so gut wie unmöglich nach der Tötung dessen Vaters! Trump versucht (wohl vergeblich) die Strasse von Hormus wieder befahrbar zu machen - aber die Märkte (Ölpreis) erkennen den Bluff. In Südkorea ein Aktien-Crash - die KI-Wachstums-Story gerät ins Wanken, wenn die Strasse von Hormus unbefahrbar bleibt..

Hinweise aus Video:

2. Ölpreis steigt weiter – Märkte glauben Trump nicht

Das Video "Trump, der Iran-Krieg, der Flächenbrand, der Aktien-Crash! " sehen Sie hier..