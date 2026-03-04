JEFFERIES stuft BAYER AG auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Bayer auf "Hold" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Das für 2026 avisierte Konzernergebnis (Core EPS) liege unter den Erwartungen, schrieb Chris Counihan am Mittwoch./rob/ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 02:43 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / 02:43 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,18 % und einem Kurs von 37,26EUR auf Tradegate (04. März 2026, 10:54 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Chris Counihan

Analysiertes Unternehmen: BAYER AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 25

Kursziel alt: 25

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



