JEFFERIES stuft BAYER AG auf 'Hold'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Bayer auf "Hold" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Das für 2026 avisierte Konzernergebnis (Core EPS) liege unter den Erwartungen, schrieb Chris Counihan am Mittwoch./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 02:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / 02:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,18 % und einem Kurs von 37,26EUR auf Tradegate (04. März 2026, 10:54 Uhr) gehandelt.
