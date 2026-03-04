Wasserpakt mit Signalwirkung: Rohstoffriese investiert massiv

    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRio Tinto AktievorwärtsNachrichten zu Rio Tinto

    Rio Tinto und die Regierung von Westaustralien starten ein Milliardenprojekt. Die neue Entsalzungsanlage soll Grundwasser schützen und die Region stabilisieren.

    Foto: Carola Frentzen - picture alliance/dpa

    Der Bergbaukonzern Rio Tinto und die Regierung von Western Australia gründen ein Gemeinschaftsunternehmen zu gleichen Teilen. Ziel ist die Fertigstellung der Dampier Seawater Desalination Plant in 2 Bauphasen.

    Die Anlage soll nach vollständiger Inbetriebnahme 8 Milliarden Liter entsalztes Meerwasser pro Jahr liefern. Das Wasser speist das West Pilbara Water Supply Scheme, das von der Water Corporation betrieben wird. Es versorgt mehrere Städte und Industriegebiete in der rohstoffreichen Pilbara-Region.

    Reaktion auf sinkende Grundwasserreserven

    Phase 1 ist bereits im Bau. Noch in diesem Jahr sollen 4 Milliarden Liter Jahreskapazität bereitstehen. Phase 2 hat ebenfalls begonnen. Weitere 4 Milliarden Liter sollen ab 2027 fließen.

    Beide Ausbaustufen sollen die Entnahme aus den Grundwasserleitern Bungaroo und Millstream deutlich verringern. In den vergangenen 5 Jahren lagen Niederschläge und Zuflüsse häufig unter dem langjährigen Durchschnitt. Die Neubildung von Grundwasser ging zurück. Traditional Owner Gruppen äußern seit Längerem Sorge über die intensive Nutzung der Vorkommen.

    Die Anlage kostet 1,1 Milliarden Australische Dollar und wird von Rio Tinto betrieben. Regierung und Konzern hatten bereits 2025 in einer Absichtserklärung vereinbart, gemeinsam die Wassersicherheit im Pilbara zu stärken.

    Klare Worte von Politik und Konzern

    Premierminister Roger Cook betonte die wirtschaftliche Bedeutung der Region. "Westaustralien hat die stärkste Wirtschaft des Landes, was vor allem auf die Region Pilbara und unsere weltweit führende Rohstoffindustrie zurückzuführen ist." Man wolle sicherstellen, "dass die Westaustralier, die in einem so wichtigen Teil unseres Bundesstaates leben, Zugang zu der hochwertigen Infrastruktur und den Dienstleistungen haben, die sie verdienen."

    Er verwies auf die Zusammenarbeit mit der Yindjibarndi Aboriginal Corporation zur Verbesserung der Nachhaltigkeit des Millstream-Aquifers. Zugleich kündigte er an: "Jetzt investieren wir Hunderte Millionen Dollar in ein Projekt, das Milliarden Liter Wasser an lokale Haushalte und Unternehmen liefern wird." Das Projekt zeige, "warum der 'Made in WA'-Plan unserer Regierung für die Zukunft unseres Bundesstaates so wichtig ist."

    Matthew Holcz, Chief Executive von Rio Tinto Iron Ore, erklärte: "Wir wissen, dass Wasser eine knappe Ressource ist, insbesondere in der Region Pilbara." Die neue Anlage sei "ein wichtiger Schritt in unserem Bestreben, unsere Abhängigkeit von der Grundwasserentnahme zu verringern." Phase 1 werde die Entnahme aus dem Bungaroo-Aquifer senken, "von dem wir wissen, dass es für das Volk der Robe River Kuruma von großer Bedeutung ist."

    Mit dem Milliardenprojekt reagieren Politik und Industrie auf Klimarisiken, gesellschaftlichen Druck und steigenden Bedarf. Für die Pilbara geht es um die Sicherung von Wasser – und damit um die Grundlage ihres wirtschaftlichen Erfolgs.

    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Rio Tinto Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,42 % und einem Kurs von 82,62EUR auf Tradegate (04. März 2026, 11:02 Uhr) gehandelt.

    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    Verfasst von Saskia Reh
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
