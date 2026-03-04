GOLDMAN SACHS stuft BAYER AG auf 'Buy'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Bayer mit einem Kursziel von 54,50 Euro auf "Buy" belassen. Die Ziele für 2026 entsprächen weitgehend seinen Erwartungen, schrieb James Quigley am Mittwoch. Der Konsens für das operative Ergebnis dürfte allerdings um 3 bis 4 Prozent sinken, davon zur Hälfte währungsbedingt./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 07:57 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,66 % und einem Kurs von 37,45EUR auf Tradegate (04. März 2026, 11:00 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS
Analyst: James Quigley
Analysiertes Unternehmen: BAYER AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 54,50
Kursziel alt: 54,50
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
