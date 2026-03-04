BERNSTEIN RESEARCH stuft CONTINENTAL AG auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Continental mit einem Kursziel von 66 Euro auf "Market-Perform" belassen. Der Mittelpunkt der Zielspanne für das operative Ergebnis 2026 liege etwas unter dem Konsens, schrieb Harry Martin am Mittwoch. Der Dividendenvorschlag des Reifenherstellers entspreche den Erwartungen./rob/ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 07:08 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / 07:08 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Continental Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,32 % und einem Kurs von 66,48EUR auf Tradegate (04. März 2026, 10:59 Uhr) gehandelt.





