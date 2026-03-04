JPMORGAN stuft CONTINENTAL AG auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Continental mit einem Kursziel von 74 Euro auf "Overweight" belassen. 2026 zeichne sich ein Ergebniswachstum ohne steigende Absatzvolumina ab, schrieb Jose Asumendi am Mittwoch. Das untere Ende der Ebit-Zielspanne schließt der Experte tendenziell aus./rob/ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 07:30 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / 07:30 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Continental Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,47 % und einem Kurs von 66,38EUR auf Tradegate (04. März 2026, 11:05 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Jose M Asumendi

Analysiertes Unternehmen: CONTINENTAL AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 74

Kursziel alt: 74

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



