JPMORGAN stuft CONTINENTAL AG auf 'Overweight'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Continental mit einem Kursziel von 74 Euro auf "Overweight" belassen. 2026 zeichne sich ein Ergebniswachstum ohne steigende Absatzvolumina ab, schrieb Jose Asumendi am Mittwoch. Das untere Ende der Ebit-Zielspanne schließt der Experte tendenziell aus./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 07:30 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / 07:30 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Continental Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,47 % und einem Kurs von 66,38EUR auf Tradegate (04. März 2026, 11:05 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Jose M Asumendi
Analysiertes Unternehmen: CONTINENTAL AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 74
Kursziel alt: 74
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
